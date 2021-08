Kakva noć u pevačicinom stanu: Nataša Bekvalac van sebe, odluka koju je donela izazvala haos

Porok Nataše Bekvalac postaje prošlost

Da je godinama pokušavala da promeni jednu stvar u životu dokaz su svi oni koji vole i znaju Natašu Bekvalac. Pevačica je poznata kao strastveni pušač. Iako je često pokušavala, nije joj polazilo za rukom da cigarete zauvek ostavi. Ali noćas je „pukla“, u pravom smislu reči, i posle pet dana pušačke apstinencije iskreno napisala kako se oseća.

„Ovo je doslovno isterivanje đavola! Egzorcizam ljudi! I toliko žderem, to su kilogrami hrane, poludeću. Ljudi, dan 5. bez cigarete. Ovo je strašno kako se ja osećam. Jako sam nervozna, agresivna, osetljiva... Doslovno sam opasna po okolinu. I svi me nerviraju, i sve me nervira, i sinoć sam iz kante za đubre, negde oko tri časa posle ponoći, vadila ostatke palačinki koje je Hana naručila. Preko tih ostataka je bilo još smeća, samo da dodam. A ovo što sada radim, ljudi, da li je realno da mene ne mrzi da pravim puding sa plazmom i da molim Boga da mi neko ne uđe u kuhinju i, ne daj Bože, traži da podelimo! Ne želim da delim svoj desert! To me usrećuje! Ja sam emotivno rastrojena!", pisala je Bekvalčeva kojoj je očigledno baš bilo loše.

Nataša je ovog puta odlučna u nameri da promeni život i zauvek kaže zbogom poroku koji je očigledno uzeo maha.

„Ja sam nepušač! Nikada više neću zapaliti cigaretu, ali jako mi je teško, jako patim, ovo je preemotivno za mene, ja sam volela cigarete“, smenjivale su se emocije, da bi u jednom trenutku podelila poruku koju je njenoj starijoj ćerki Hani poslala drugarica.

„Je l' neko hakovao tvojoj mami 'Instagram'“, glasila je poruka upućena Hani, na koju je ona odgovorila da Nataša samo pokušava da ostavi cigarete i da njen profil nije preuzet.

Fanovi su se ludo zabavljali čitajuće Natašine postove, ali verujemo da lepoj Novosađanki nimalo nije lako.