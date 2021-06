Slučajnost ili namera: Vesna Dedić promovisala novi roman na mestu na kome se pre dve decenije udala (foto)

Promocija knjige Vesne Dedić „Izgubila sam sebe“ održana je sinoć na jednom beogradskom splavu, a događaju je prisustvovao veliki broj prijatelja i saradnika poznate novinarke i spisateljice.

Slađa Alegro, Milica Todorović, koja je otpevala pesmu koja prati roman, Stevan Anđelković, Sergej i Kristina Ćetković, Snežana Dakić, Vladimir Petrović Pižon sa suprugom, Marina Tadić i mnogi drugi.

Boško Karanović

Vesna je za ovu priliku odabrala dugačku letnju haljinu cvetnog printa. I dekoracija na promociji pažljivo je birana, pa su dominirale ljubičasta i roze boja.

S obzirom na to da važi za dobru domaćicu, Vesnina žurka trajala je do kasno u noć, a zanimljiva je i anegdota vezana za mesto na kome je održana. Naime, ona se na istom splavu pre dve decenije venčala, a to je sa gostima podelio njen prijatelj, voditelj Ivan Golušin.

Boško Karanović Boško Karanović Boško Karanović Boško Karanović Boško Karanović