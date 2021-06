Srbija je moj dom, a ti si moje zlato: Ovo je neobična ljubavna priča francuske košarkašice Valerijan i srpskog Rodmana

Filip i Valerijan Vukosavljević - ljubavna priča košarkaškog para

U finalu šampionata Evrope, čiji su vrh ponovo zauzele košarkašice Srbije, sigurno ste u protivničkom timu zapazili jedno prezime koje neodoljivo „vuče“ na ove prostore. Francuskinja Valerijan Ajaji rođena je pre 27 godina u Bordou, a 2019, na venčanju u Beogradu, dobila je „dodatak“ Vukosavljević.

Udata je za srpskog košarkaša Filipa Vukosavljevića i nije joj bilo svejedno što je sinoć morala da igra protiv njegove domovine. Našla se između dve vatre. Igračica koja je postigla najviše poena za francusku ekipu nije krila suze posle poraza, ali, mora se priznati, pobedio je bolji tim. Iako kamere nisu otkrile da li je njen suprug bio u publici u dvorani u Valensiji, podrška nije izostala:

‒ Srbija je moj dom, a ti si moje zlato ‒ poručio joj je Filip, poznat po neobičnom imidžu i brojnim tetovažama.

Alex Dmitrović

Upoznali su se u Francuskoj, gde je i počela njihova romansa. Trenutno oboje igraju u Pragu. On je svojevremeno čak odbio jedan angažman jer nije želeo da bude daleko od nje.

‒ Naš susret bio je sudbinski – siguran je Filip, koga zovu „srpski Rodman“.

‒ Upoznali smo se u Lilu, svega nekoliko dana posle mog dolaska u Francusku. Sticajem okolnosti, Valeri je bila počasni gost na mojoj prvoj utakmici, a sedam dana kasnije ja sam nju gledao sa tribina. Iste večeri oboje smo se našli na žurki gde smo porazgovarali, prvi put se poljubili, i od tada smo nerazdvojni – otkrio je Filip u intervjuu za HELLO! pre dve godine, i u šali dodao da postoji razlog što njihova ljubav nije bila na prvi, već na drugi pogled.

Alex Dmitrović

‒ Uplašila se kad me je videla ovako istetoviranog, a u to vreme bio sam ćelav. U prilog mi nije išlo ni to što dolazim iz Srbije, na terenu sam se pokazao kao agresivan, a do nje je stigao trač da sam bio u zatvoru. Haos!

U Beograd i njegove stanovnike simpatična Val brzo se zaljubila.

‒ Ovo je sada moj grad. Preporučila sam mojoj porodici i prijateljima da ga posete, svidela im se hrana, noćni život... Kad dođemo, volim da se prošetam do Ušća i Kalemegdana, da sednem u neki lep kafić s pogledom na reku. Filipovi prijatelji su me sjajno prihvatili, kao i njegova porodica i sestre, sa kojima provodim dosta vremena.

Alex Dmitrović

Spektakularnoj svadbi održanoj u leto 2019. godine u jednom kompleksu nadomak Beograda prisustvovale su i njene koleginice iz reprezentacije. Kako su nam Valerijan i Filip tada rekli, kada jednog dana privedu kraju karijeru, život će nastaviti u Srbiji gde planiraju da zasnuju porodicu.