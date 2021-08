Trudna osvojila dve medalje, uskoro stiže i treća, najsjajnija: Francuska košarkašica i srpski Rodman čekaju bebu

Filip i Valerijan – beba na putu

“Srpska snajka”, kako mediji od milja zovu Valerijan Vukosavljević, francusku košarkašku reprezentativku, i njen suprug Filip uskoro će postati roditelji.

Valerijan je na svom „Instagramu“ objavila fotografiju na kojoj je pozirala sa osvojenim medaljama dok nežno grli trudnički stomak.

„Šampion Francuske, vicešampion Evrope i olimpijska bronza, ali moja najbolja medalja je neprekidno bila topla. Sad je vreme da se odmorim i sa mužem i porodicomuživam u trudnoći. Vraćam se na teren posle pauze. Novi susret zakazujem vam za 2022. godinu, kada ću ponovo biti na parketu. Kao uvek, sa velikim ciljevima“, napisala je u emotivnoj poruci.

Iako u drugom stanju, Valerijan nije želela da propusti „Evropsko prvenstvo“ i „Olimpijske igre“, o čemu kaže:

‒ Bila sam veoma srećna kada sam čula lepe vesti jer smo suprug i ja planirali da postanemo roditelji. Pošto sam sportista, moj ginekolog je rekao da neće biti problem da treniram tri i po meseca u trudnoći, i da mogu da igram utakmice.

Valerijan, pre udaje Ajaji, i naš košarkaš Filip Vukosavljević, upoznali su se u Lilu, svega nekoliko dana posle njegovog dolaska u Francusku. Počeli su da se zabavljaju posle dve nedelje i više se nisu razdvajali.

‒ Uplašila se kad me je videla ovako istetoviranog, a u to vreme sam bio i ćelav. U prilog mi nije išlo ni to što dolazim iz Srbije, na terenu sam se pokazao kao agresivan, a do nje je stigao i trač da sam bio u zatvoru. Haos ‒ ispričao je Filip uz smeh u intervjuu za HELLO! kako je teklo upoznavanje.

Alex Dmitrović

Venčali su se pre dve godine, u Beogradu, kada je Valerijan promenila prezime. Od tada, s ponosom, na dresu Francuske, nosi ispisano „Vukosavljević“.

Inače, zanimljiv je podatak da je Filip supruzi dao verenički prsten uz „pomoć“ ljubimca, francuskog buldoga, kojeg joj je poklonio za rođendan.

‒ Okačio sam kutijicu sa prstenom oko njegovog vrata, klekao i pitao je da li želi da provede život sa mnom. Bilo je vrlo lepo, emotivno i romantično, a pala je i pokoja suza ‒ otkrio je Filip, koga zbog brojnih tetovaža zovu i „srpski Denis Rodman“.