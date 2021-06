Hirurg osvojio glumicu: Nina Nešković prvi put pokazala dečka (foto)

Dečko Nine Nešković je uspešan hirurg, glumica ne krije koliko je srećna

Zablistala je kao Ružica u seriji „Preživeti Beograd“, a zatim nastavila da ređa uloge od kojih je svaka iznova pokazala da njeno glumačko vreme tek dolazi. Glumica Nina Nešković ne krije da joj je od kafića i asfalta draži boravak u prirodi, pa kad god ima vremena, odlazi na reku gde uživa u vožnji kajaka.

‒ Opuštaju me druženja sa prijateljima, putovanja, upoznavanje novih ljudi, kao i najlepša životna uloga koju sam do sada dobila – uloga tetke ‒ otkrila je Nina u razgovoru za HELLO!.

O emotivnom životu tom prilikom nije želela da detaljiše, ali nije krila da je zaljubljena. Na pitanje – da mora da vaga između ljubavi i karijere, na koju stranu bi tas prevagnuo, izjavila je:

‒ Trenutno imam partnera koji dobro razume moj posao iako nismo iz iste branše, i ovo nikad nije bila tema oko koje smo se sporili. Najvažnije je da čovek bude profesionalno zadovoljan sobom, jer samo takav i drugom može da bude dobar. Ni ja ne bih partneru postavljala sličan ultimatum.

Dečko Nine Nešković - Glumica ne krije koliko je srećna sa zgodnim hirurgom Simpatična glumica, mada i dalje nerado priča o intimnom životu, dečka više ne krije od javnosti, a nema ni razloga za to. Sa pratiocima na „Instagramu“ podelila je nekoliko zajedničkih fotografija. Kako smo saznali, zgodni izabranik zove se Danko, a po profesiji je ni manje ni više nego – hirurg. Pročitajte: Skrivena strast glumice Nine Nešković - Slatki zalogaji u pola noći! Instagram