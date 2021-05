Merima Isaković prvi put pred kamerama: Koji su to Lečićevi krediti i zašto ga se boje? Ja ga se ne bojim!

Ispovest Merime Isaković ledi krv u žilama...

Merima Isaković optužila je nedavno glumca Branislava Lečića da ju je napastvovao pre 43 godine, kada je njoj bilo tek 18. Posle decenija ćutanja, nekadašnja zvezda jugoslovenskog filma skupila je hrabrost i pred kamerama prvi put progovorila o traumama iz rane mladosti. Glumica je pružila podršku Danijeli Štajnfeld i navela da je u zagrljaj želela da primi sve žrtve Miroslava Aleksića, a da se za ispovest odlučila kada je videla „stravičan linč koji je Lečić besomučno vodio“.

Do detalja je opisala traumu koju je doživela sa Branislavom Lečićem, istakavši da je kobne večeri uspela da se spase u poslednjem trenutku. Strah je bio ogroman, poznati glumac je u svakom smislu bio jači od nje, a ona od šoka nije mogla trezveno da misli.

Boško Karanović

‒ Mislila sam da se može odbraniti od silovanja, ali Lečić je tada bio mlad i snažan. Da je uspeo da me siluje do kraja, ne bih preživela. Ne bih uspela da preživim ono kroz šta je prošla Danijela – ispričala je Merima Isaković.

‒ Posle toga dve godine smo bili na fakultetu, učionica do učionice, nikada nisam pogledala u Lečića za to vreme. Čak smo imali zajedničke scene i vežbe, profesor Milenko Maričić mi je rekao: „Ne gledate u kolegu na sceni“. Pogledala sam profesora i odgovorila mu: „Kog kolegu?!“ Na to se samo nasmešio i uzvratio mi: „Je l' nešto uradio?“ Rekla sam: „Ne“. Milenko je osetio da se nešto dogodilo, ali on je bio profesor koga nije zanimao naš privatni život. Osetio je da sam nešto preživela. Podržao me, dve godine je Lečić bio rupa u prostoru, nije postojao za mene, a sa svima sam normalno komunicirala – otkrila je Merima u svojoj ispovesti.

Nekadašnja glumica opisala je i kako se osećala kada je Branislava Lečića srela posle skoro dve decenije od napastvovanja.

‒ Prošle su neke godine i ja sam to otpisala, nikada posle toga nismo bili prijatelji, ali smo bili OK, doduše nisam imala želju da radim sa njim. On je sebe doživeo komotno, znao je da nisam nikome rekla. Poverila sam se samo prijateljici Radmili, znao je Dragan Nikolić... Nikome nisam ispričala šta mi se dogodilo. Ni moja majka nije znala, ni bliski prijatelji ‒ navodi Merima.

Screenshot

‒ Ulazila sam u kola parkirana blizu Skupštine, ubacivala sam kolica na krov, i taman da zatvorim vrata, kad vidim da je neko stao i naslonio se na moj auto. Bio je to Lečić. Pitala sam ga šta on tu radi, a on mi je odgovorio: „Samo da te podsetim, mi smo nebeski narod“. Pogledala sam ga i rekla: „OK, Dante je rekao da postoji devet krugova, kom ti pripadaš?“ Nasmejao se i otišao.

Posle intervjua koji je dala za „Nedeljnik“, Merima Isaković čula se sa Danijelom Štajnfeld, a onda su se, prema njenim rečima, javile još neke devojke koje su imale neprijatna iskustva sa Branislavom Lečićem. Svi razgovori su snimljeni i poslati na autorizaciju.

‒ Ni tužilaštvu nije lako, u zemlji punoj pritisaka, i tu sede ljudi koji imaju svoje porodice. Ne znam kako je Lečić postao uticajan, ne znam ni zašto ga se boje, ali verovatno je postao uticajan zbog politike. Nadam se da tužilaštvo za sada ne odgovara zato što se bavi temeljnim pitanjima u tom slučaju. I kako pristupiti pravnom procesu kada je čovek neko ko ima neke političke kredite. I koji su to njegovi krediti i zašto ga se boje? Ja ga se ne bojim, taj strah sam prevazišla pre 43 godine ‒ zaključila je Merima u prvom pojavljivanju pred kamerama.