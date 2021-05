Aneta i Peđa Mijatović proslavili 21 godinu ljubavi, pogledajte kako je slavni par izgledao na venčanju (foto)

Aneta i Peđa Mijatović – dve decenije sklada i najlepših emocija...

Aneta Mijatović, supruga legendarnog fudbalera Peđe Mijatovića, juče je na „Instagramu“ objavila nekoliko fotografija sa njihovog venčanja uz poruku:

„Dvadeset jednu godinu pored tebe! Svaki dan te više volim. Srećna godišnjica, ljubavi moja.“

U tom periodu, baš kao i parovi čiji život nije ispunjen glamurom, imali su mnogo divnih, ali i teških trenutaka, a prošle godine nekadašnja manekenka, a danas uspešna dizajnerka enterijera, prisetila se tih godina:

Venčanje Anete i Peđe Mijatovića

‒ I naš brak imao je razne faze. Bilo je izuzetno teških perioda koji su ostavljali posledice. To je toliko dugačak period da je sasvim normalno da smo se i on i ja mnogo promenili. Svako na svoj način, ali smo se nekako uvek nalazili na istom horizontu. Sigurna sam da želim da ostanem sa njim do kraja života i da je on ljubav mog života.

Boško Karanović

Svojevremeno, prisećajući se vremena kada je rođena njihova ljubav, Peđa je rekao:

‒ Veliki događaj bio je trenutak kada sam upoznao sadašnju suprugu. Uz moju majku i dve sestre, pojavljuje se jedna žena i ti vidiš kompletno stvorenje, prelepo i predobro, koje prihvata moj život kakav jeste, bez ikakve doze rezerve. To je onaj momenat kada možeš da kažeš: „Ej, ja sam kompletan“, jer ako si profesionalno uspešan, a nemaš privatnu dozu zadovoljstva, onda si neispunjen.

Arhiva Hello!

Kada je upoznao Anetu, Peđa Mijatović iza sebe je imao brak u kome je dobio sinove Luku i Andreja. Andrejova bolest u velikoj meri obeležila je život porodice Mijatović, a dečak je preminuo kada je imao 14 godina. Peđa i Aneta roditelji su tri ćerke: Nađe, Nine i Lole.