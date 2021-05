Jelka Musić, saradnica i prijateljica Žan-Pola Gotjea: Samo trista ljudi na svetu kupuje visoku modu, među njima i jedna Srpkinja

Jelka Musić, saradnica i prijateljica Žan-Pola Gotjea, o svom izuzetnom životnom putu, radu sa kreatorima koji su pisali modnu istoriju i svetu čija se vrata običnim smrtnicima retko otvaraju

“Kad sam diplomirala engleski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, nisam ni pomišljala da ću narednih trideset godina provesti u svetu mode. Život je pun čuda”, kaže Jelka Musić, koja se tokom karijere ne samo sretala, već i blisko sarađivala sa kreatorima koji su pomerali granice i pisali modnu istoriju. Stručna javnost upoznala ju je kao direktora komunikacija kompanije Žan-Pola Gotjea, koji je od milja zove “moja srpska ambasadorka”.

Kažu da su veliki ljudi skromni, pa ni Jelka nije izuzetak. O svom izuzetnom životnom putu pričala nam je neobavezno, uz smeh, u Muzeju savremene umetnosti, gde je donedavno gostovala izložba “Ljubav je ljubav: Radost venčanja za sve ‒ Žan-Pol Gotje”.

Luka Šarac

‒ Gospodina Gotjea upoznala sam na intervjuu za posao za koji su me preporučili zajednički poznanici. U to vreme radila sam za Džona Galijana. Imao je neke probleme, pa nisam želela da ga ostavljam u tom trenutku. Bila sam iskrena prema Žan-Polu: “Volela bih da promenim posao, ali sada ne mogu. Nadam se da ćete me razumeti, tim pre što vas prati glas čoveka kome su zaposleni verni godinama.” Rekao je da me razume i tako smo se rastali. Prošlo je nekoliko meseci, a onda sam čula da je, i pored pet odličnih kandidata, odlučio da sačeka baš mene, pa koliko god da to traje. Pomislila sam: “Izgleda da je ovo sudbina, trebalo bi da pređem kod Gotjea”. Počela sam da radim u oktobru 2007. i ostala do prošle godine, kada se zvanično oprostio od mode. Još sarađujemo, pripremamo dva velika projekta. Duže od decenije bio mi je šef i još je, a zahvaljujući intenzivnom zajedničkom radu i brojnim putovanjima razvilo se i prijateljstvo. Getty Images

JAPANSKA AVANTURA

Jelkino putovanje kroz svet mode počelo je u Japanu, gde je 1986. otišla na postdiplomske studije, koje je uspešno završila. Dve godine kasnije zaposlila se u kozmetičkoj kući “Shiseido”.

‒ Tu sam ostala relativno kratko. Naime, jedan mejkap-artist upoznao me je sa Rej Kavakubo, koja je kreirala za “Comme des Garçons”. Interesovalo ju je koliko vremena mi je trebalo da savladam japanski jezik. Na moje “dve godine”, uzvratila je: “Vi ste sigurno bili Japanka u prethodnom životu.” Pretpostavljam da sam “na prethodni život” dobila taj posao. (smeh)

O komunikaciji u sferi mode učila je “u hodu”. Njen prvi zadatak bio je da kontaktira sa agentom Sindi Šerman, čuvenom umetnicom koja ovih dana ima retrospektivnu izložbu u Parizu, i zamoli je da uradi reklamu za “Comme des Garçons”.

‒ To je bilo pre pojave mobilnih telefona i mejlova. Celu noć sam čekala da stigne faks i u pet ujutru dobila potvrdan odgovor. Boravak u Japanu pamtim i po Madoni. Ona je, mislim da je to bilo 1993, imala neku svoju “japansku fazu”. Snimala je film, koji na kraju nije prošao slavno, a moja obaveza bila je da joj pošaljem ogromnu količinu odeće u Los Anđeles. Pakovala sam kutije i razmišljala “kako je ovo glamurozan posao”. (smeh)

VISOKA MODA

“Comme des Garçons” doveo ju je 1995. u Pariz, gde je 2001. upoznala Džona Galijana. Zajedno su radili skoro sedam godina, u periodu dok je bio na vrhuncu karijere. Uz njega je zakoračila u “haute couture” svet, čija se vrata “običnim smrtnicima” retko otvaraju.

‒ “Haute couture” je, slikovito rečeno, šampanjac. Sva ostala pića su penušavo vino ‒ daje jasnu odrednicu.

Podrazumeva se da o imenima klijenata koji sebi mogu da priušte ručno rađene kreacije ne može da govori. Ima ih nešto više od trista, a među njima je i jedna Srpkinja, koja po sezoni naruči četiri haljine.

‒ Dizajneri se u principu vode materijalnim momentom. Kada je 2016. godine Melanija Tramp izrazila želju da nosi Gotjeove modele, rekao je: “Na stranu politika, ako žena hoće da kupi haljinu, neka dođe.” Getty Images

Naša sagovornica osvrnula se i na činjenicu da poslednjih godina mnoge muzičke i glumačke zvezde “pozajmljuju” haljine za važne javne događaje. Kreatori im izlaze u susret jer računaju da će im publicitet doneti nove poslove.

‒ Ranije nije bilo tako. Slavne osobe su, kao i svi ostali, kupovale ono što im se svidi. Sećam se da je Sting nosio majicu koju sam i ja imala, ali je on svoju regularno platio.

Iako poznat po kolekcijama visoke mode, Gotje se uvek vodio mišlju da se odeća pravi kako bi se nosila.

‒ Najveći kompliment mu je kada na ulici vidi čoveka u njegovoj kreaciji, to mu je pokazatelj da je dobro uradio posao ‒ otkriva nam najbliža saradnica čuvenog Francuza, koji je karijeru počeo 1970. kod Pjera Kardena.

Od Jelke saznajemo još jedan zanimljiv detalj iz njegove biografije.

‒ Gotje je još kao desetogodišnjak odlučio da će se baviti modom i to nakon gledanja jednog starog filma, iz 1944. godine. Glavni junak je kreator koji se zaljubljuje u devojku obećanu njegovom drugu, a ono što je njega, kao dečaka, fasciniralo bio je modni defile sa božanstvenom muzikom.

Žan-Pol Gotje ostaće upamćen kao umetnik kome je različitost bila imperativ.

‒ Uvek smo ga zavitlavali da voli crvenokose, pošto su ređe. Šalu na stranu, Gotje je još 1983. napravio reviju “Boy toy”, kada su pistom prošetali muškarci u suknjama. Želeo je da poruči da su se vremena promenila, da žene postaju jake i samosvesne, a muškarci podređeni. Sada se mnogo govori o inkluzivnosti, a podsetiću da je Gotje 1998. na pistu izveo četrdeset tamnoputih manekenki i samo jednu devojku bele puti, Kristen Mekmenami. Kroz njegov rad uvek se provlačila poruka o humanosti, usmerena na prihvatanje ljudi sa svim njihovim manama i vrlinama.