Ilda Šaulić: Stiže nam još jedna princeza

Ilda Šaulić o najlepšim trenucima u životu, nekima koji tek predstoje, i sigurnoj porodičnoj luci...

I kada joj se dešavaju najlepše stvari i kada naiđu dramatične situacije, Ilda Šaulić nastoji da njeno prisustvo u medijima bude lišeno naglašenih emocija. Svesna činjenice da svaki čovek ima neke divne, ali i tragične trenutke koji se ne mogu izbeći, izgradila je stav da život ne može da stane. Najteže momente treba provesti u krugu porodice, dok u najlepšim treba uživati bez pompe. Kada pravi paralelu sa poslom, kaže da ni njena karijera nema eksplozivne momente, već ide finim tokom, a svoju izjavu da ljudima deluje nežno i krhko, iako je zapravo jaka, ovako komentariše:

- Veliki sam borac. Mislim da su ljudi oko mene to shvatili i pre nego što sam ja došla do tog zaključka. Kada se u životima najbližih prijatelja dešavaju prelomni trenuci, ja sam ona koja traži način da iz te situacije izađu najmanje povređeni. Nekad u šali pitam a ko će mene vraćati u život ako jednog dana klonem duhom. Hvala Bogu, valjda umem da sve izguram sama sa sobom.

Šta radite kada vam je baš teško?

- Po prirodi nisam negativna osoba. Svesna sam da Ema ne zaslužuje da gleda moje neraspoloženje, a ona celog dana traži pažnju. Trudim se da joj koliko god mogu obezbedim ispunjeno i srećno detinjstvo. S druge strane, muzika mi je ventil i za sreću, i za ljubav, i za ona čudna, nedefinisana stanja. Nije to samo narodna, već izbor zavisi od toga kakav mi je dan. U nekim trenucima pustim i tatine pesme, što me istovremeno rastuži i ispuni srećom, jer je toliko toga lepog ostavio. Uz njih se prisetim nekih divnih dana i događaja.

Postoje li pesme koje u vama bude uspomene, a nisu postale hitovi?

- Često slušam njegove stare pesme, među kojima i one koje nisu bile mnogo eksploatisane. Nedavno sam se uz njih vratila u period detinjstva. On je opevao sve važne životne situacije u našoj porodici, naše sreće, tuge, oca, majku, sestru, brata, sve nas. Kad ih slušam jednu za drugom, to bude pravi melem za dušu.

Koja je vaša pesma?

- “Čovek lutalica”, u kojoj postoji stih “Ilda, moja devojčice mala”.

Vaša mala devojčica će, sudeći po fotografijama, postati balerina?

Dopada joj se balet, lepo joj ide, to je njena obaveza dva puta nedeljno. Svestrano je dete, voli da igra, peva, glumi, ima neku umetničku žicu u sebi. Videćemo kako će se sve to razvijati.

Uz vas nikako ne ide termin “baba tetka”, a ipak ćete to uskoro postati.

- Kad se kaže zvuči smešno, ali ja se izuzetno radujem. Sestra ima Unu i Luku, koji je poseban jer je bio prva dečja radost koja je ušla u našu kuću. Luka je pravo “tetkino dete”, pa je sasvim logično da sve što se dešava u njegovom životu pomno pratim. Ovo je divno iznenađenje za sve nas, a srećni smo i što ima prekrasnu verenicu. Bože zdravlja, uskoro će u našu porodicu stići još jedna princeza.

Tekstovi o Mihajlovom ljubavnom životu na portalima uvek su veoma čitani.

- Verovatno je ljudima interesantno što je još slobodan. (smeh). Sigurna sam da će se i u njegovom životu na tom planu desiti nešto lepo, baš ono što zaslužuje.

Mislite li da je na Mihajlov odnos prema devojkama uticalo to što je rastao sa tri žene u kući?

- Divan je momak, nežan, pažljiv, galantan... Gledajući šta nas tri raduje, naučio je na kako može da iznenadi svoju partnerku. Drago mi je što je baš onakav kakav treba da bude mlad muškarac, a nadam se da ćemo imati i takvu snajku.

Nedavno ste otkrili da vas je Bojan zaprosio stihovima iz pesme vašeg oca. Koja je to pesma?

- “Hvala ti za ljubav”.

Ilda Šaulić - Ljubav sa Bojanom od trenutka upoznavanja je posebna

Mogli biste da konkurišete za Ginisovu knjigu rekorda u kategoriji najkraća veridba jer ste se već posle pola sata venčali.

- Nikada nisam čula da nekome prirede udaju kao iznenađenje, ali sam to doživela. Jeste specifično, i bilo je zaista bajkovto. Bojan je učinio da svaki detalj ispadne baš kao da me je pitao šta bih volela.

Da li ste nekada verovali u ljubavne bajke?

- Mislim da svako od nas ima svog para, samo je pitanje da li će ga sresti pre ili kasnije. Često se to desi kad se čovek najmanje nada. Jednostavno, treba se prepustiti životu i obavezno odgovoriti na signale koje šalje. Nije fascinantno samo to što smo se Bojan i ja sreli posle mnogo godina, već i što smo neverovatno slični. Sudbina je čudo.