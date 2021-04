Maja Volk: Sreća i tuga u istom trenutku, kada se rodio unuk raskinula je dugogodišnju veridbu i ostala bez penzije

Maja Volk, poznata scenaristkinja i profesorka otkrila je da je u isto vreme doživela da ostane bez posla i verenika Nikosa Gusgunisa, a da je prekid veze usledio zbog teških uslova u kojima Grk živi, kao i zbog uplitanja njegove porodice, koja je bila protiv toga da se oni venčaju.

Poznata scenaristkinja i univerzitetska profesorka Maja Volk doživela je nedavno veliko razočaranje. Tačnije, dva. U isto vreme se desilo da mora da se suoči s ozbiljnim egzistencijalnim problemima, budući da je zbog administrativne greške ostala bez penzije, ali i s bolnim raskidom veridbe i emotivne veze s dugogodišnjim partnerom, Grkom Nikosom Gusgunisom. Beograđanka poletne energije otkrila je u iskrenom razgovoru za “Story” kako je došlo do prekida veze koja je trebalo da bude krunisana brakom.

- Osećam se kao na nekom ispitu, kao da me Bog proverava koliko mogu i kako mogu da rešim ovaj nivo problema. S jedne strane mi je i komično, kao da sam samo obrnula jedan krug, sad sam opet na početku i tražim posao, ili treba prvi put u životu da odem na biro za nezaposlene. Još uvek izgleda treba da se dokazujem i pokazujem. Što se tiče emotivnog dela, desilo se sve u isto vreme kad mi se rodio unuk Luka, tako da sam samo iskoračila u novu realnost u kojoj sam i te kako potrebna jednom malom biću i koja me ispunjava neverovatnim osećanjima i planovima. Kada sam prošle godine proveravala u PIO fondu i na mom matičnom fakultetu, rečeno mi je da ispunjavam uslov za prevremenu penziju, sa 40 godina rada. Postupak je sledeći, date otkaz i onda tražite penziju. Tako sam i uradila. Posle tri meseca čekanja na odgovor, ispostavilo se drugačije. Kada sam radila u „Centar filmu” osamdesetih godina prošlog veka, i otišla u Australiju, uzela sam godinu dana neplaćeno odsustvo. Sve ove godine bila sam ubeđena da to nije uticalo na radni staž, ali izgleda da jeste. Konstatovano je da mi nedostaje osam meseci i da ne ispunjavam uslov za prevremenu penziju. U punu penziju mogu da idem sledećeg maja. Dakle, treba preživeti godinu dana.

Privatna Arhiva

Nikos sa kojim je Maja provela nekoliko godina nije upućen u njene trenutne životne probleme, jer ne želi nikakav kontakt sa njom. Raskid se dogodio nedavno, a književnica smatra da je to splet nesrećnih okolnosti poput svetske pandemije, restriktivnih mera, izolacije što je sve uticalo na Grka koji je upao u depresiju.

- Ne zna da sam ostala bez penzije, ne odgovara mi, ne javlja se, pa ni ja više ne pišem, samo sam ga obavestila da ću doći sa sinom kad se otvore granice da uzmem svoje blendere, gitaru, laptop… Nije mi odgovorio - kazala je Volkova i dodala:

Privatna Arhiva

- Nikos je i ranije bio usamljen, ali sada su ga dotukli izolacija i karantin. Zbog korone, grčke vlasti su uvele takve mere da mu je zabranjeno da vidi majku, ćerke, ne sme da ide izvan svoje okoline, čak ni na plažu, samo do apoteke, prodavnice hrane i da izvede psa. Od početnog ogorčenja, sve je eskaliralo u neprestani gnev, a to se pojačalo uplitanjem njegove porodice i protivljenjem bilo kakvoj pomisli na mogući brak sa mnom - zaključila je scenaristikinja.