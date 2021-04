Anastasija Đurić o gubitku bebe: U jedanaestoj nedelji lekar mi je saopštio da je srce prestalo da kuca

Drama Anastasije Đurić – najblaži je opis onoga kroz šta je poznata influenserka prošla u prethodne tri godine...

Blogerka Anastasija Đurić za manje od tri godine imala je dve vantelesne oplodnje, porođaj u 34. nedelji trudnoće i sindrom „nestalog blizanca“. Srećom, u tom periodu desile su joj se i divne stvari. Mada je ranije rođen, njen sinčić Andrej, koji će 3. maja proslaviti drugi rođendan, zdrav je i veseo dečak, a Anastasija je ovog trenutka u šestom mesecu trudnoće, koja se odvija baš onako kako treba.

Privatna Arhiva

– Kada sam počela proces prve vantelesne oplodnje, želele sam da sa drugim ženama podelim svoje iskustvo, ali sačekala sam da se sve uspešno okonča. Zbog toga sam se sretala sa komentarima „ne zna ona šta je borba kad joj je iz prve uspelo“, ali ako pričaš o neuspesima, kako ćeš nekoga ohrabriti, a ja sam upravo to želela. Kada mi je u 32. nedelji pukao vodenjak, pomislila sam da je porođaj počeo jer tako piše u svim mogućim knjigama o trudnoći. Dok sam išla u bolnicu, a i kasnije, nisam sebe lagala „biće sve u redu“, ali znala sam da ne smem da dozvolim da strah prevlada.

Osećala sam da ćemo mi to izgurati do kraja. Osmog-devetog dana pratiocima sam se javila iz bolnice, a žene su mi slale ohrabrujuće poruke. Skrećući misli na posao i šireći pozitivnu energiju, došla sam u situaciju da mi se ona vraća. Tek kad smo beba i ja izašli iz bolnice, ispričala sam kompletnu priču jer sam znala da će pomoći mnogim mama.

Drama Anastasije Đurić - Na kraju mora biti dobro

Privatna Arhiva

Pre pola godine, posle još jedne vantelesne oplodnje, Anastasija je saznala da nosi blizance. Nova trudnoća, nova radost, ali život je opet izrežirao dramu.

– Kada sam drugi put zatrudnela, bila sam uplašenija nego prvi put jer sam se tokom boravka u bolnici naslušala svakakvih priča. Posebno sam se zabrinula kad sam čula da nosim dve bebe zato što su takve trudnoće same po sebi rizičnije. U 11. nedelji lekar mi je saopštio da je živa samo jedna beba i da je srce druge prestalo da kuca u devetoj nedelji. Budući da se ne ide svake nedelje na ultrazvuk, to je tek tada moglo da se utvrdi. Dok o tome nisam počela da govorim na mrežama, imala sam mali broj informacija. Čak i kad guglaš na engleskom, primera nije mnogo. Kad sam naišla na prvi tekst u kome je pisalo da je druga beba rođena zdrava, a da je mama dobro, laknulo mi je.

Posle objavljenog iskustva javilo mi se mnogo devojaka, koje su mi ispričale da je njihova majka nosila i njihovog brata ili sestru, a da su samo one rođene, ali da su uvek bile potpuno u redu. Bilo je i žena kojima se desilo baš to. Razumem one koje ne pričaju o bolnim trenucima, ali kad čuješ da neko prolazi kroz isto što i ti, nekako ti je lakše, pogotovo kad slična priča ima srećan kraj.

Privatna Arhiva

Kada su pregledi potvrdili da je sa Anastasijinom bebom sve u redu, a ohrabrena svim ovim iskustvima, poznata blogerka se opustila.

- Kažu da je drugo tromesečje najlepši period trudnoće – vrati ti se energija i prođu mučnine, a još možeš da prođeš kroz vrata. (smeh) Uživam u svakom danu i nadam se da ću doći do termina ili mu se bar maksimalno približiti.