Ceca i Bogdan se odlučili na ovaj korak: Veliki planovi za budućnost

Ceca i Bogdan uživaju u ljubavi i harmoničnom odnosu i kuju romantične planove za predstojeće dane.

Instagram printscreen

Ceci Ražnatović ovog trenutka fale samo koncerti, pa da kaže da joj je život savršen. Anastasija će uskoro sve više vremena provoditi u Beogradu, unuk Željko svaki dan nečim je iznenadi, a ljubav sa Bogdanom Srejovićem postaje sve jača.

Cecu i Bogdana obradovala je vest da će od 1. aprila turisti iz naše zemlje moći da otputuju na Kipar samo sa negativnim PCR testom. Konačno će folk zvezda svog izabranika moći da povede u vilu u Aja Napi. U januaru, kada je nakratko boravila u njoj, napisala je „More ko more, nemirno i plavo“, ali – kad na to isto more stigne sa Bogdanom, sigurno je da će dobiti sasvim nove nijanse. Ostalo je samo da odluče kada će krenuti na romantično putovanje.

Arhiva Hello!

Budući da sada ima neuporedivo više vremena nego ranije kada je poslovni život bio u punom jeku, Ceca svakodnevno ugađa sebi. Najčešće se opušta u spa-centru koji je izgradila u svom domu.