Do kraja života... Godinu dana posle raskida Ceca i Bogdan oduševili odlukom, svi im čestitaju FOTO

Ceca i Bogdan održali obećanje posle raskida

Ceca Ražnatović i njen ljubavni život oduvek su bili vrlo inspirativna tema, kako za javnost, tako i za medije. Koliko je poznato, folk zvezda je singl poslednjih godinu dana. Danas zapravo „obeležava“ prvu godišnjicu raskida sa Bogdanom Srejovićem, njenim poslednjim zvaničnim dečkom.

Podsetimo, Ceca i Bogdan su 2. februara 2022. izdali zajedničko saopštenje u kome, između ostalog, stoji: „Više nismo u vezi, ali bićemo prijatelji do kraja života“. Pevačica je posle raskida otišla na Maldive, a on na svoju stranu. No, obećanje su održali, što govori i činjenica da su nastavili da prate jedno drugo na Instagramu.

Iako uživa kao solerka, Ceca bi uskoro mogla da promeni status. To joj predviđa numerolog Gordana Dragišić:

‒ Cecin numerološki kod je 224 i to mnogo govori o njenom jakom karakteru. Za nju stalno kažem, ona je ovaj život već proživela u nekom prethodnom životu. Kroz porodicu joj stoji velika sreća, tu će imati svoju oazu mira, biće ušuškana i istinski srećna. Kad je o poslu reč, nema zime, čekaju je veliki koncerti, čak će u nekom momentu pomisliti da li može da izdrži takav tempo. Kada je o ljubavi reč, od maja će sve češće razmišljati o prošlosti, a to neće biti slučajno. Savetujem da ovog puta ne sluša srce, već da vlada razumom, što ona i te kako dobro radi. Početkom leta u njen život pokušaće opet da uđe muškarac sa kojim je već bila, ali su tu vezu završili silom prilika. Ako oseti „leptiriće“, trebalo bi da mu pruži šansu jer to može da se razvije u lepu ljubavnu priču.

Sačekaćemo još koji mesec, baš nas zanima da li će se proročanstvo ostvariti...