Godinu dana nakon očeve smrti: Ana Antić poslala snažnu poruku

Radomir Antić, legendarni srpski fudbaler i trener, preminuo je 6. aprila 2020. godine u 71. godini. Sport je tog dana zauvek izgubio velikog, najpre čoveka, a onda i stručnjaka.

Antić je rođen 1948. godine u Žitištu, a preminuo je u Španiji.

– Dugo je bio bolestan, mada nije delovalo toliko ozbiljno. Oporavljao se u određenoj meri, ali otišao je za dva dana – rekao je Radomirov sin Dušan Antić za špansku „Kadenu“ sredinom aprila prošle godine.

Od proslavljenog jugoslovenskog fudbalera tog tužnog dana opraštao se sportski svet.

Trener „Crvene zvezde“ i rekorder po broju utakmica za fudbalsku reprezentaciju Srbije Dejan Stanković uputio je nekadašnjem selektoru Radomiru Antiću emotivnu poruku.

– Počivaj u miru, dragi moj MISTER! Tajne fudbala i života uz tebe su prestajale to da budu, a karijera je zapamtila mnogo divnih momenata! Veliki ne odlaze, samo sada sa drugog mesta gledaju na nas! Zauvek tvoj kapiten – napisao je Stanković na svom „Instagram“ profilu.

Radomir Antić iza sebe je ostavio sina, ćerku i četvoro unučadi

– Otišla je jedna prava legenda, u svakom smislu te reči. Nadao sam se da će Antara prevazići to što mu se dešava jer je uvek bio pozitivan, jak i nasmejan. Baš me je potreslo to što nas je rano napustio, imao je samo 71 godinu – rekao je Predrag Mijatović za Nova.rs.

Na godišnjicu smrti, Ana Antić evocirala je uspomene na pokojnog oca fotografijom sa unucima uz kratku poruku:

– Hvala ti za sve. Za tvoju ljubav, tvoju plemenitost, mudrost. Za sve što si nam podario. Ovo je za nas bila veoma teška godina. Volim te, tata.