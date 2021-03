Mirjana Karanović i Boris Isaković, zvezde serije “Porodica”: U ovoj priči nema pobednika, izgubili smo svi

Serija “Porodica”, koja je večeras doživela TV premijeru, prati poslednja tri dana koja je Slobodan Milošević proveo sa suprugom, ćerkom i najbližim saradnicima

Povodom dvadeset godina od dramatičnog hapšenja Slobodana Miloševića i njegovog odvođenja u Hag „Radio-televizija Srbije“ i „Superstar TV“ donose mini-seriju “Porodica”. U pet epizoda, koje će biti emitovane od 29. marta do 2. aprila, u fokusu su poslednja tri dana zajedničkog života članova porodice Milošević.

‒ Nije nam bila ideja da nekog vređamo ili glorifikujemo, već da prikažemo događaj koji je promenio tok istorije na ovom podneblju. Serija prevazilazi politiku i bavi se sudbinom jedne porodice, koja nikada nije verovala da bi nešto slično moglo da se dogodi ‒ pojašnjava scenarista i reditelj Bojan Vuletić, dodajući da je reč o igranoj formi zasnovanoj na svedočenjima aktera, javno dostupnim informacijama i autentičnim snimcima.

Priča o krahu jedne porodice, jedne zemlje i jedne epohe okupila je fantastičnu glumačku ekipu. Glavne uloge poverene su Mirjani Karanović i Borisu Isakoviću, koji su verno dočarali bračni par Milošević‒Marković. Njihovu ćerku Mariju tumači Tijana Marković. Sin Marko, koji je tada boravio u Požarevcu, ne pojavljuje se ni u jednom kadru, već samo čujemo njegov glas u telefonskom razgovoru sa roditeljima. I ključni ljudi tog vremena predstavljeni su vrlo realistično. Uliks Fehmiu evocirao je uspomenu na premijera Đinđića, čija je pokretačka energija budila nadu u bolje dane. Kao Vojislav Koštunica pojavljuje se Svetozar Cvetković. Milan Marić, u vreme događaja kojima svedoči serija desetogodišnji dečak, doneo je svoje viđenje Čede Jovanovića. Jedan od retkih aktera trodnevne “opsade” vile “Mir”, i danas aktivan u političkom životu, sa nepunih trideset godina bio je najznačajnija figura u pregovorima oko predaje čoveka koji je do tada “vedrio i oblačio”.

Radovan Vujović briljantno je odigrao lik Bebe Popovića, nekadašnjeg šefa Biroa za komunikacije. Uz Slobodana Miloševića do poslednjeg dana bili su visoki partijski funkcioneri Branislav Ivković i Slavica Đukić-Dejanović (Gordan Kičić i Katarina Žutić), a saznaćemo i da su mu pojedini, oni od kojih se najmanje nadao, okrenuli leđa. U podeli su i Vuk Kostić kao Milorad Ulemek Legija, Marko Baćović kao advokat Toma Fila, Milutin ‒ Mima Karadžić u ulozi generala Ljubiše Pavkovića.

Serija "Porodica"

Serija "Porodica" - Priča o krahu jedne epohe

Na pitanje kako su “branili” svoje likove Mira Karanović i Boris Isaković složno su odgovorili da su ih posmatrali pre svega kao ljude.

‒ Uprkos našoj različitosti, zajednička nam je jedna osobina, ne podnosimo poltrone ‒ kaže glumica o profesorki Marković, kako je supruga Slobodana Miloševića zahtevala da joj se obraćaju. ‒ Jaki ljudi nose jake kontraste i ja se nisam bojala da utvrdim koje suprotnosti leže u Miri Marković. To su preterana okrenutost romantičnom viđenju sveta, dok se na drugoj strani nalazi egoizam, potreba da se ništa ne pruži i da se sebično misli, naročito u odnosu na supruga.

Isaković ističe da mu je, osim snimaka sa „Jutjuba“ i intervjua, mnogo pomogla knjiga transkripata tajno snimljenih razgovora koje je Milošević vodio sa sinom i ćerkom, ali i sa partijskim kolegama.

‒ Crta duhovitosti koju sam prepoznao kod Miloševića omogućila mi je da mu se približim kao čoveku.

Budući da je Marija Milošević retko davala intervjue, Tijana Marković imala je najmanje materijala na koji je mogla da se osloni. Od poznanika je saznala da je volela kafanu i oružje, ali da je pre svega bila odana ćerka.

‒ Ulozi sam pristupila s velikom odgovornošću, svesna da će ta žena možda gledati seriju. Ušla sam u sferu njenih emocija, pa i rana, koje verovatno ni danas nisu zacelile.

Finale serije “Porodica” producenti opisuju kao “emotivno” i “katarzično”, a evo kako ga je doživela Mira Karanović:

‒ Preplavilo me je osećanje tuge za svim što je izgubljeno, a pre svega za izgubljenim životima. Kad to kažem, mislim na one koji su nas fizički napustili, ali žalim i za izgubljenim životima nas koji smo još ovde. Oduvek sam želela da živim u zemlji ponosnih ljudi. U suštini, mi i jesmo takvi. Do devedesetih smo imali mnogo razloga da budemo ponosni na našu istoriju, kulturu... A onda se sve survalo u ponor. Izgubili smo svi, uključujući Miru i Slobu, koji su te godine smatrali najboljim periodom njihovog života. U ovoj priči nema pobednika.