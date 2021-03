Nije izdržao, Zlatan Ibrahimović zaplakao na konferenciji: Razlog će i vas rastužiti

Suze Zlatana Ibrahimovića obišle su svet. Naime, jedan od najboljih fudbalera svih vremena na konferenciji za novinare odgovarao je na brojna pitanja a jedno ga je posebno pogodilo.

Iskusni napadač je posle pet godina pauze rešio da ponovo obuče dres reprezentacije Švedske.Zlatan se u 39. godini vratio u nacionalni tim, kako bi pomogao svojim saigračima da izbore plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru.

Održana je konferencija za novinare tim povodom, a ono što niko nije očekivao bile su suze Zlatana Ibrahimovića. Naime, kada su mu postavili pitanje o porodici, on nije mogao da iskontroliše emocije. Profimedia

Napadaču Milana je izuzetno teško palo što u svojoj zemlji ne može da poseti porodicu, ne može da vidi sinove, jer zbog pandemije korona virusa igrači moraju strogo da poštuju karantin.

Na pitanje jednog od medijskih radnika šta mu je sin rekao na odluku da se vrati u švedsku reprezentaciju, golgeter je samo izgovorio:

-Nemoj to molim te da me pitaš. Samo to ne - nakon čega nije uspeo da iskontroliše emocije pa je pred svima i zaplakao,