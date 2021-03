Minja Miletić: Moć me ne fascinira, već moja Anika

Povratak Minje Miletić...

U novembru 2019. godine otišla je na odmor, u decembru je saopštila da je u drugom stanju, a prošlog juna rodila je ćerku Aniku. Sve vreme znalo se da će se Minja Miletić na posao vratiti pre isteka zvaničnog porodiljskog odsustva, samo je bilo pitanje kada će to učiniti. Odgovor je stigao prvog dana marta, kada je gledaocima televizije „N1“ poželela dobro jutro. Iako ne gubi iz vida da će joj dan sada biti neuporedivo kraći, jedva je čekala da počne da radi jer više nije mogla da tolike zanimljive događaje posmatra sa distance. Nestrpljenje da što pre ponovo stane pred kamere smatra još jednim pokazateljem koliko voli svoju profesiju.

‒ Kada sam prestala da radim, pomislila sam: “Bože, kada ću se vratiti”, ali stvarno je brzo prošlo. Tada su se moje drugarice šalile da ću mesecima sedeti kod kuće, a one će se provoditi. Na kraju smo se uoči Anikinog rođenja svi našli u lokdaunu, znamo i kakvo je bilo prošlo leto. Sada mi oni koji imaju veliku decu govore da nisam svesna kako će brzo proći ovaj period, ti divni trenuci kupanja, uspavljivanja... Kad pomislim da Anika već ima osam meseci i da ćemo uskoro slaviti prvi rođendan, shvatim koliko su u pravu.

Nedavno ste rekli da ste posle Anikinog rođenja postali emotivniji. Hoće li to ugroziti titulu čelična lejdi ili će sada svi dobiti vodu?

‒ Nadam se da se promene neće odraziti na odnos prema sagovornicima. U početku sam se bunila protiv tog nadimka, a onda sam rekla neka bude tako. Ljudi oko mene, koji su mi i najvažniji, znaju kakva sam mimo posla. Vode će sigurno biti! Neko mi je rekao “kako se niko nije setio da te angažuje za reklamu za vodu”, to bi bio pun pogodak. Zanimljivo je da se ta epizoda još prepričava, a često se pomene da sam čoveku 11 puta postavila isto pitanje. Neko od kolega je izbrojao. (smeh) Sigurno jedan od mojih najgledanijih intervjua.

Šta biste uradili kada bi vama 11 puta postavili isto pitanje?

‒ Tražila bih čašu vode, više puta. (smeh) Nikada ne bih insistirala na odgovoru osobe koja nema državnu funkciju. Takav odnos rezervisan je za političare, i to samo kad je reč o temama koje su u interesu građana. Privatnost svakog čoveka veoma poštujem. Ne želim da sagovornik pravi, grubo rečeno, budalu od mene, a onda i od gledalaca.

Šta popijete kad se iznervirate?

‒ Brzo me prođe. Mnogo mi je važnije da u tim trenucima budem malo sama, da mogu da razmislim kako je došlo do toga.

Povratak Minje Miletić - Ne treba juriti, jer se sve događa kad “onaj odgore” izrežira

Mnogi će se tokom emisije “Balkanskom ulicom”, u kojoj ste gostovali, pitati da li dobro vide, jer se od vas ne očekuje da zaplačete pred kamerama.

‒ Pitala sam Vesnu šta radi kada se desi da neki gost plače. (smeh) Ljudi od mene zaista to ne očekuju. Kao i sve, pitala me je za najtužnije trenutke u životu. Hvala Bogu, nemam baš takve, ali u određenim godinama svi izgubimo baku i deku, a setila sam se i koleginice sa televizije „N1“, koja je preminula. Tada su mi krenule suze... U celoj emisiji sećale smo se dragih ljudi, a i obe smo bile pod utiskom zbog smrti Đorđa Balaševića. Bilo mi je zaista teško i kada su preminuli Dragan Nikolić, Nebojša Glogovac, Milena Dravić, Oliver Dragojević, Džej... Obeležili su moje odrastanje. Uz Đoletove pesme smo se radovali i tugovali, porodično smo išli na njegove novogodišnje koncerte u „Sava centru“... Tužno mi je što se odlaskom nekih ljudi kruni beogradski duh. Ne znam, možda nisam toliko obraćala pažnju na to dok sam bila mlađa ili je sada intenzivirano, ali neko je crnohumorno zaključio: “Ljudi su počeli da umiru”. Previše smrti u kratkom periodu.

Rekli ste da ste ranije želeli “sve i odmah”, ali ste prethodnih meseci shvatili značenje narodne izreke “ne može da svane pre zore”. Da li vas to još drži?

‒ Sve što mi se desilo, desilo se u pravo vreme. Ne treba juriti, jer se sve događa kad “onaj odgore” izrežira. Dugo sam slušala “kada ćeš roditi, kada ćeš?”, mada su takva pitanja vrlo nepristojna. Ni dugogodišnje poznanice ne bih tako nešto pitala. Ružno je što se, na neki način, osuđuju žene koje nemaju decu. Svako treba da živi svoj život, onako kako ume, želi i, u krajnjoj liniji, može. Ne možemo da dobijemo sve što želimo, ali treba da odlučimo da budemo srećni.

Pre dve godine rekli ste: “Moć me ne fascinira”. Šta vas fascinira?

‒ Moje dete! Anika je zaista centar mog sveta. Svaka majka misli i govori sve najlepše o svom detetu jer je sasvim normalno da tako oseća, ali svi koji su videli Aniku kažu da ima izražen karakter. Njoj nećeš moći da narediš, već ćeš morati da joj lepo objasniš. Računam da ću zbog svog posla znati kako da je uverim. (smeh) Već sada je sigurno da neće da jede ako nije gladna i da ne treba da je stavljam da spava kada ne želi, jer neće spavati. Doduše, želela sam da imam takvo dete. Sa njima jeste teže, ali će im sutra u životu biti bolje. Uz sve to je i vrlo emotivna, što mi se dopada.

Da li ste vi bili takvo dete?

‒ Uopšte nisam. (smeh) Bila sam prava dobrica. Kad me je mama hranila, ja bih jela dok mi ne bude muka. I meni je, kao svakoj majci, najvažnije da Anika lepo jede, ali nju ne možeš da nateraš. A ja sam ćutala i jela.

Kao tetka ste popustljivi. Hoćete li biti takvi i kao majka?

‒ Tetka samo voli, a nema nikakvu odgovornost. Od mame se očekuje da bude stroga, ali pravedna. Mislim da ću biti takva. Nadam se da ću uspeti da ostanem dosledna u vaspitavanju, jer mislim da je to izuzetno važno, mada nije lako. Anika je još vrlo mala, pa moja doslednost nije bila na velikom ispitu. Upravo čitam knjigu “Trinaest pravila mentalno jakih roditelja” i podvlačim sve što mi deluje korisno....

