Nakon razvoda koji je okončan početkom godine, Džesika Alba uživa u novom životnom poglavlju, a ljubav sa 12 godina mlađim glumcem Denijem Ramirezem sve više privlači pažnju javnosti.
Javnost već par meseci sve glasnije šuška o tome da je Džesika Alba u vezi sa Denijem Ramirezem, a nakon muškog finala US Opena u Njujorku više nema sumnje.
Par nije skrivao nežnosti; pokazali su sve – od držanja za ruke do zagrljaja tokom meča u kojem je Karlos Alkaraz pobedio Janika Sinera.
Romansa o kojoj se nagađalo od jula, sada je zvanično potvrđena. Kako navode američki mediji, Alba i Ramirez su zajedno od leta.
Pročitajte Prvi razvod u 2025! Glumica rekla kraj posle 16 godina
Podsetimo, glumica je podnela zahtev za razvod od supruga Keša Vorena 21. decembra prošle godine. I dok je on uplovio u novu vezu sa manekenkom Hanom San Dor, Alba je pronašla sreću pored mlađeg kolege.
Džesika Alba i Deni Ramirez su prvi put primećeni zajedno u junu, na letu iz Kankuna za Los Anđeles, a već 25. jula fotografisani dok su uživali u strastvenom poljupcu u Gradu anđela. Albini bliski prijatelji tvrde da je pošavala da sakrije vezu, ali da je sada spremna da uživa bez obzira na tuđe mišljenje.
Ramirez, kojeg ćemo uskoro gledati u filmu “Captain America: Brave New World”, i Alba važe za jedan od najintrigantnijih novih parova Holivuda.
Bliski prijatelji tvrde da glumica blista od sreće, da je puna energije i radosti. Čak kažu i da je ovo zaista sjajna godina za nju. Džesika Alba u vezi sa Denijem Ramirezem je vest koja je mnoge uverila da ljubav ne zna za granice i da život i te kako ume da iznenadi.
Pročitajte još
Džesika Alba u vezi sa 12 godina mlađim kolegom: Ljubav koja je osvojila US Open
Džesika Alba u vezi sa Denijem Ramirezem
10/09/2025Saznajte više
Žika Jakšić prvi put o moždanom udaru i trenutnom zdravstvenom stanju: Imam traumu...
Žika Jakšić prvi put u javnosti pojavio se danas u studijima na Košutnjaku
10/09/2025Saznajte više
Nena Popović prekinula tišinu! Sašina rođena sestra otkrila šta misli o snaji, evo u kakvom su odnosu
Nena Popović otkrila kakvo mišljenje ima o snaji
10/09/2025Saznajte više
Sve je spremno za veliki dan, Saša Matić najponosniji otac: Tara, neka je sa srećom!
Ćerka Saše Matića sutra slavi punoletstvo
10/09/2025Saznajte više
Možda bi danas bili u braku: Goran Bregović u mladosti želeo je nju, prelepa glumica nikada mu nije rekla da (foto)
Ljubav Gorana Bregovića ili samo urbana legenda
10/09/2025Saznajte više
Arnold Švarceneger oženio sina: Zgodni Patrik rekao “da” na venčanju iz snova
Sin Arnolda Švarcenegera se oženio
10/09/2025Saznajte više
Komentari (0)