Džesika Alba u vezi sa 12 godina mlađim kolegom: Ljubav koja je osvojila US Open

Nakon razvoda koji je okončan početkom godine, Džesika Alba uživa u novom životnom poglavlju, a ljubav sa 12 godina mlađim glumcem Denijem Ramirezem sve više privlači pažnju javnosti.

Javnost već par meseci sve glasnije šuška o tome da je Džesika Alba u vezi sa Denijem Ramirezem, a nakon muškog finala US Opena u Njujorku više nema sumnje. Profimedia

Par nije skrivao nežnosti; pokazali su sve – od držanja za ruke do zagrljaja tokom meča u kojem je Karlos Alkaraz pobedio Janika Sinera.

Romansa o kojoj se nagađalo od jula, sada je zvanično potvrđena. Kako navode američki mediji, Alba i Ramirez su zajedno od leta.

Podsetimo, glumica je podnela zahtev za razvod od supruga Keša Vorena 21. decembra prošle godine. I dok je on uplovio u novu vezu sa manekenkom Hanom San Dor, Alba je pronašla sreću pored mlađeg kolege. Andreas Rentz/Getty Images

Džesika Alba i Deni Ramirez su prvi put primećeni zajedno u junu, na letu iz Kankuna za Los Anđeles, a već 25. jula fotografisani dok su uživali u strastvenom poljupcu u Gradu anđela. Albini bliski prijatelji tvrde da je pošavala da sakrije vezu, ali da je sada spremna da uživa bez obzira na tuđe mišljenje.

Ramirez, kojeg ćemo uskoro gledati u filmu “Captain America: Brave New World”, i Alba važe za jedan od najintrigantnijih novih parova Holivuda.

Bliski prijatelji tvrde da glumica blista od sreće, da je puna energije i radosti. Čak kažu i da je ovo zaista sjajna godina za nju. Džesika Alba u vezi sa Denijem Ramirezem je vest koja je mnoge uverila da ljubav ne zna za granice i da život i te kako ume da iznenadi.









