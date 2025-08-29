Ćerka Gordona Remzija prošla kroz veliku transformaciju: Holi uradila sve kako bi obukla venčanicu

Holi Remzi, ćerka Gordona Remzija, slavnog kuvara, privukla je pažnju pratilaca kada je na društvenoj mreži Instagramu podelila fotografije u bikiniju.
Holi je pokazala zavidnu formu samo nekoliko meseci pred venčanje sa olimpijskim šampionom Adamom Patijem.
Buduća mlada, koja se verila prošlog septembra tokom odmora u Grčkoj, izgleda snažnije i definisanije nego ikad.
Fitnes stručnjaci ističu da ovakva transformacija nije „instant“, već rezultat dugotrajnog treninga, discipline i posebne ishrane.
- Holi je dokaz da doslednost i ozbiljan rad daju rezultate - ovakva forma traži mesece truda i balans između treninga snage, kardio treninga i pravilne ishrane - objasnio je persolnalni trener Monti Simons.
Holi i njen verenik Adam Pati, planiraju venčenje pred kraj godine, a sudeći po fotografijama ćerka Gordona Remzija blista i više je nego jasno da je venčanje ono što joj daje jaku motivaciju da nastavi s treningom.
