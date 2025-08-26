Dženifer Lopez otkrila u kakvom je odnosu s ćerkom, fotografija govori sve

Dženifer Lopez, popularna pevačica i glumica, objavila je na Instagramu seriju fotografija sa odmora u Hamptonsu. Džej Lo zna kako da uživa. Naročito kada je reč o dobroj zabavi i letnjem provodu.

Ovog puta svoju radost podelila je s ćerkom Emom. Na fotografiji, Dženifer Lopez sa ćerkom uživa u vožnji dok im vetar svim silama ruži frizuru, a društvo im pravi porodični prijatelj i vokalni trener Stevie Mackey. Profimedia

Pevačica, koja ima 56 godina, postavila je i nekoliko solo kadrova u belim farmerkama i krem dukserici, uz jednostavan opis: „Le Sunshine“.

Ovaj topli prizor još jednom je podsetio njene obožavaoce da je Dženifer, pored bogate karijere, pre svega posvećena majka.

Dženifer Lopez je majka dvoje dece, blizanaca Eme i Maksimilijana Maksa Davida, koje je dobila u braku sa pevačem Markom Entonijem. Instagram/@jlo

Njihova veze je neraskidiva, a Dženifer često ističe da joj je majčinstvo "najposebnija uloga u životu":

- To je bezuslovna ljubav. Znam da svi roditelji tako osećaju, ali meni su oni zaista posebni. Jedva čekam da vidim kojim putem će krenuti - izjavila je ranije Džej Lo.

Prethodno je Dženifer Lopez sa ćerkom Emom viđena na premijeri predstave "Otelo" u Njujorku. Instagram/@jlo

Lopez je na Instagramu tada podelila fotografije i video-snimke sa događaja, nazvavši veće s ćerkom „najboljim izlaskom ikada“. I tada je njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo mnoštvo pozitivnih komentara, još jednom potvrđujući koliko su bliske i koliko javnost voli da ih gleda zajedno.









