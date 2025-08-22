Serena Vilijams smršala, odmah se skinula u kupaći, ovakvo telo niko nije očekivao

Serena Vilijams smršala i ponosno pokazala novu figuru, i to u žutom kupaćem kostimu koji joj stoji ko saliven!

Nekadašnja kraljica teniskih terena objavila je svoje fotografije u kupaćem kostimu na Instagramu i za samo par sati dobila hiljade sviđanja i komentara. Instagram/@serenawilliams

Šampionka sa 23 osvojena Grend slem trofeja već godinama važi za ikonu stila i snage, a sada je iznenadila javnost svojim izgledom koji je mnoge ostavio bez daha. „Izgledaš kao bomba“, „Savršena“, „Kao da si ponovo na terenu“ - samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave. Njen Instagram je bukvalno eksplodirao, a fotografije su postale viralne, dok obožavaoci širom sveta komentarišu da Serena nikada nije izgledala bolje.

Serena je i ranije otvoreno govorila o tome koliko joj je bilo naporno da održi figuru nakon dva porođaja i povlačenja iz profesionalnog tenisa, ali sada je pokazala da upornost (i tvrdoglavost) daju rezultate.

Serena, koja se povukla iz tenisa 2022. godine, priznala je da je počela da ima problem sa kilogramima nakon rođenja prve ćerke, Aleksis. Instagram/@serenawilliams

„Kao žena prolazite kroz različite cikluse u životu,“ objasnila je. „Šta god da sam radila - trčanje, hodanje satima jer kažu da to pomaže, pa čak i dok sam igrala profesionalni sport - nikada nisam mogla da vratim kilažu na nivo koji je bio dobar za moje zdravlje.“

Čak ni prelazak na vegetarijansku, a potom i vegansku ishranu nije doneo rezultate. Nakon rođenja druge ćerke Adire 2023. godine, stvari su postale još teže.

- Tada sam rekla: ‘U redu, moram da probam nešto drugačije' - izjavila je ranije Vilijams. Instagram/@serenawilliams

Nakon duge borbe s kilažom, Serena Vilijams smršala je 13 kilograma pa u žutom kupaćem kostimu istakla svoju zategnutu liniju ali i vrhunsko samopouzdanje, potvrđujući da i nakon povlačenja sa terena ostaje borbena, energična i svoja. Jednom rečju, inspirativna.









