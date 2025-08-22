Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Serena Vilijams smršala, odmah se skinula u kupaći, ovakvo telo niko nije očekivao

Serena Vilijams smršala, odmah se skinula u kupaći, ovakvo telo niko nije očekivao

Autor: | 22/08/2025

0

Serena Vilijams smršala i ponosno pokazala novu figuru, i to u žutom kupaćem kostimu koji joj stoji ko saliven! 

Nekadašnja kraljica teniskih terena objavila je svoje fotografije u kupaćem kostimu na Instagramu i za samo par sati dobila hiljade sviđanja i komentara.

Instagram/@serenawilliams

 

Šampionka sa 23 osvojena Grend slem trofeja već godinama važi za ikonu stila i snage, a sada je iznenadila javnost svojim izgledom koji je mnoge ostavio bez daha. „Izgledaš kao bomba“, „Savršena“, „Kao da si ponovo na terenu“ - samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave. Njen Instagram je bukvalno eksplodirao, a fotografije su postale viralne, dok obožavaoci širom sveta komentarišu da Serena nikada nije izgledala bolje.

Serena je i ranije otvoreno govorila o tome koliko joj je bilo naporno da održi figuru nakon dva porođaja i povlačenja iz profesionalnog tenisa, ali sada je pokazala da upornost (i tvrdoglavost) daju rezultate.

Pročitajte Džoan Kolins u belom kupaćem, žena u 92. godini izgleda nestvarno

Serena, koja se povukla iz tenisa 2022. godine, priznala je da je počela da ima problem sa kilogramima nakon rođenja prve ćerke, Aleksis.

Instagram/@serenawilliams

 

„Kao žena prolazite kroz različite cikluse u životu,“ objasnila je. „Šta god da sam radila - trčanje, hodanje satima jer kažu da to pomaže, pa čak i dok sam igrala profesionalni sport - nikada nisam mogla da vratim kilažu na nivo koji je bio dobar za moje zdravlje.“

Čak ni prelazak na vegetarijansku, a potom i vegansku ishranu nije doneo rezultate. Nakon rođenja druge ćerke Adire 2023. godine, stvari su postale još teže.

- Tada sam rekla: ‘U redu, moram da probam nešto drugačije' - izjavila je ranije Vilijams.

Instagram/@serenawilliams

 

Nakon duge borbe s kilažom, Serena Vilijams smršala je 13 kilograma pa u žutom kupaćem kostimu istakla svoju zategnutu liniju ali i vrhunsko samopouzdanje, potvrđujući da i nakon povlačenja sa terena ostaje borbena, energična i svoja. Jednom rečju, inspirativna.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Nataša Stevanović Photo by Kristy Sparow/Getty Images for LVMH x Vogue x NBC
Tagovi: serena vilijams serena vilijams smrsala teniserka serena vilijams serena vilijams u kupacem

Pročitajte još

Najnovije vesti