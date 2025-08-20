Džoan Kolins u belom kupaćem, žena u 92. godini izgleda nestvarno

Fotografija Džoan Kolins u kupaćem kostimu, koju je diva s ponosom postavila na svoje društvene mreže, izazvala je lavinu komentara.

Džoan Kolins ima 92 godine, ali njen izgled i držanje, kada se skinula u beli kupaći kostim i prošetala plažom Sen Tropea, navode nas da posumnjamo u sliku o poznim godinama. Jeff Spicer/Stringer Getty Images

Gledajući u glumicu čiju lepotu, ali i otresitost, publika pamti iz holivudske sapunice “Dinastija”, mnogi se pitaju kako joj polazi za rukom da i u desetoj deceniji izgleda negovano i vitalno.

Pojava Džoan Kolins u kupaćem kostimu izazvala je divljenje širom sveta. Uz velike tirkizne narukvice i upečatljiv crveni šešir, pokazala je da se stil i samopouzdanje ne gube s godinama. Naprotiv, kod nje je elegancija postala još izraženija.

Još ranije je otkrila da njen izgled nije rezultat skupih tretmana, već redovne rutine kojoj se nikada ne odriče. Instagram/@joancollinsdbe

Pitate se koje je Džoanino najveće beauty oružje? Obična krema, ona koju većina žena već ima u svom neseseru i koja košta oko 400 dinara.

Osim što negu vidi kao ritual, Joan ističe da je vitalnost jednako važna. Poznata je po tome što uživa u putovanjima, vedrom duhu i ljubavi sa suprugom Persijem Gibsonom. Upravo to i jeste recept za sreću i dugovečnost, ključ za žensku lepotu.

Fotografija Džoan Kolins u kupaćem u 92. godini nije samo tabloidna priča, već inspiracija da lepota ne zavisi od luksuza, već od posvećenosti, dosledne nege i životne radosti.









