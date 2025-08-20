Džoan Kolins u belom kupaćem, žena u 92. godini izgleda nestvarno

Fotografija Džoan Kolins u kupaćem kostimu, koju je diva s ponosom postavila na svoje društvene mreže, izazvala je lavinu komentara.
Džoan Kolins ima 92 godine, ali njen izgled i držanje, kada se skinula u beli kupaći kostim i prošetala plažom Sen Tropea, navode nas da posumnjamo u sliku o poznim godinama.
Gledajući u glumicu čiju lepotu, ali i otresitost, publika pamti iz holivudske sapunice “Dinastija”, mnogi se pitaju kako joj polazi za rukom da i u desetoj deceniji izgleda negovano i vitalno.
Pojava Džoan Kolins u kupaćem kostimu izazvala je divljenje širom sveta. Uz velike tirkizne narukvice i upečatljiv crveni šešir, pokazala je da se stil i samopouzdanje ne gube s godinama. Naprotiv, kod nje je elegancija postala još izraženija.
Pročitajte Bjuti trik Džoan Kolins - Za lice bez bora dovoljna je OVA krema od 400 dinara
Još ranije je otkrila da njen izgled nije rezultat skupih tretmana, već redovne rutine kojoj se nikada ne odriče.
Pitate se koje je Džoanino najveće beauty oružje? Obična krema, ona koju većina žena već ima u svom neseseru i koja košta oko 400 dinara.
Osim što negu vidi kao ritual, Joan ističe da je vitalnost jednako važna. Poznata je po tome što uživa u putovanjima, vedrom duhu i ljubavi sa suprugom Persijem Gibsonom. Upravo to i jeste recept za sreću i dugovečnost, ključ za žensku lepotu.
Fotografija Džoan Kolins u kupaćem u 92. godini nije samo tabloidna priča, već inspiracija da lepota ne zavisi od luksuza, već od posvećenosti, dosledne nege i životne radosti.
