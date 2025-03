Kluni preterao! Amal mu ovo neće oprostiti, šta li će reći deca

Džordž Kluni se ofarbao i ostavio svetsku javnost u šoku. Zbog te radikalne promene, digla se velika prašina među njegovim obožavaocima.

Slavni holivudski glumac i dvostruki oskarovac kroz čitavu karijeru, započetu još 1978. godine, je prepoznatljiv po srebrnosivoj boji kose. No, sve se menja, pa i Kluni. Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images

Kluni je prvi put viđen s novom frizurom dok je družio s obožavaocima u Njujorku, uoči premijere svoje brodvejske predstave “Good Night and Good Luck”.

Ipak, zbog nove uloge, odlučio je da se oprosti od svojih sedih vlasi i vrati prirodnoj boji. Džordž Kluni se farbao zbog uloge Freda Frendlija u pomenutoj predstavi, koju je i režirao i za koju je suautor scenarija.

U početku, glumac je nosio šešir, krijući promenu, ali su se pojavile fotografije koje potvrđuju njegov novi izgled. Profimedia

Najveću brigu imao je ne zbog popularnosti i naklonosti žena širom sveta već zbog reakcije svoje supruge, Amal Kluni. Sam glumac priznao je da nije siguran kako će njegova supruga Amal reagovati na ovu transformaciju.

- Mrzeće ovo, jer ništa ne čini starijeg muškarca starijim od farbane kose - izjavio je kroz osmeh. Dodao je i da je sasvim očekivano da mu se i rođena deca podsmevaju zbog trenutnog izgleda. Ali, spremno će to dočakati.

Kestenjasta nijansa je, sudeći po starim fotografijama, Klunijeva prirodna boja kose. Iako mu nova boja vraća izgled iz mlađih dana, pitanje je da li će ostati pri ovom imidžu ili će se brzo vratiti svojim karakterističnim sedim vlasima.

(Glossy)