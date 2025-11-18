Irina Šajk zna: Sapun nokti za sve ljubiteljke minimalizma, čisti, neutralni a efektni

Ništa što je jarko, ekscentrično i upečatljivo ove sezone neće dobro proći niti u modnoj niti u bjuti industriji rekli bismo. U trendu su neke romantičnije, nežnije i toplije priče, a osim mejkap paleta, senzualnu eleganciju dele i lakovi za nokte.

Espresso braon, burgundi, karamel, baršunasta čokolada, slatki sirupasti tonovi... No, nekako se do ove jeseni "došunjala" i suptilna alternativa sa drugog kraja spektra, koja je bila aktuelna i prošle godine – takozvani sapun nokti, koje je u igru vratila Irina Šajk. Photo by Arturo Holmes/Getty Images for Victoria's Secret

Ovaj trend je kao stvoren za pobornike minimalizma. Kako se bliže novogodišnji praznici, a mnogima je preko glave šljokica, jakih boja i ekstravagancije u svakom smislu, sve se više okrećemo neutralnom dizajnu. Ako je verovati jednoj od najlepših žena današnjice, ponovo je u trendu veliki prošlogodišnji hit – sapun nokti. Irina Šajk imala je baš takve na nedavnom Victoria's Secret spektaklu, i savršeno su se uklopili u kompletnu sliku.

Iako su u prvom planu bile besprekorno izvajane obline zanosne Ruskinje, ni nokti nisu prošli nezapaženo. Reč je o "dramatičnijoj" verziji nude varijante, blago roze ili mlečne nijanse, preko koje se nanosi providni gel za trajniji efekat. Da biste stvorili wet look, odnosno blagi sjaj – kao da ste upravo oprali ruke, nanesite tanak sloj, jer je upravo taj "clean" momenat zaslužan za naziv manikir tehnike.

Nokti moraju biti čisti, skraćeni i fino oblikovani, a možete uraditi i piling. Slobodno im pružite spa tretman i sredite zanoktice. Potom nanesite bazu. Osim nude nijanse, možete isprobati i druge suptilne tonove: bež, belu, roze, a na kraju "udariti sjaj", ali – tanak. Ne preterujte ako želite da postignete soap efekat, koji će učiniti da vaši nokti izgledaju luksuzno, elegantno, graciozno i prirodno.

Ovakav manikir ne zahteva dodatni dizajn. Dovoljan je sam sebi, bez ikakvih kristalčića ili šljokica koji bi odvukli pažnju. Tajna sapun noktiju leži u njihovoj jednostavnosti i urednosti: glatka površina, suptilni sjaj, fini oblik. Kao produžetak kože, čini da ruke izgledaju negovano i meko, bez nepotrebnih akcenata. Uostalom, Irina Šajk zna zašto je upravo ovaj trend odabrala za glamuroznu reviju.

To je moderna verzija „nude“ stila, sa providnim lakom koji ima blago mlečni ili ružičasti ton. Nanosi se tanak, ujednačen sloj koji daje mek, prirodan sjaj i efekat negovanih ruku. Upravo ta jednostavnost i čistoća čine ga hitom sezone.

Sapun nokti su idealni za sve koji vole diskretan, ali besprekoran izgled. Ruke deluju uredno, mekano i elegantno, što ga čini savršenim izborom za svaki dan, ali i za posebne prilike gde je suptilna elegancija poželjna.





