Nataša Bekvalac ne koristi parfem! Ovo je njena zamena, miris osvaja na prvu

Koji je to omiljeni parfem Nataše Bekvalac, pitaju se mnoge dame jer o njenom ukusu za modu i lepotu bespredmetno je govoriti.
Pop zvezda je u nekoliko navrata govorila o tome koje su joj mirisne note favoriti, a njeno mišljenje dele i brojne druge poznate dame, međutim Nataša Bekvalac parfem u poslednje vreme izbegava.
Novosadska Barbika gostovala je u jednoj emisiji u Hrvatskoj gde je dobila zadatak da popuni leksikon sa najosnovnijim pitanjima o sebi. Ono što je mnogima zaparalo uši je da Nataša Bekvalac parfem ne koristi.
- Nemam omiljeni parfem, koristim isključivo ulja - rekla je lepa pevačica.
Nataše Bekvalac parfem je do nedavno obožavala, a onaj koji je uvek imala na polici pre nekoliko godina je poneo titulu najboljeg parfema svih vremena, a u pitanju je "Chanel Coco Mademoiselle". Poznata pevačica je dugo već verna ovom mirisu, koji ponekad zameni cvetnim parfemom „Le Parfum“ Elie Saab.
Pročitajte Maja Ognjenović potkačila Natašu i Daču, novosadska Barbika nikome ne ostaje dužna
Baš kao što novosadska Barbika važi za jednu od najseksepilnijih Srpkinja koju povezujemo sa ovim parfemom, tako i Kira Najtli godinama predstavlja oličenje svih fatalnih žena koje biraju "Coco Mademoiselle". Poznata glumica je navela da ovaj parfem koristi svaki dan, kao i da je upravo taj miris najviše podseća „na nju samu“.
Reč je o svežem, ženstvenom, upečatljivom mirisu stvorenom za žene koje su provokativne, slobodne, nezavisne i simpatične. Na tržištu se pojavio 2001. godine i od tada mu ne opada popularnost.
Parfem kuće „Chanel“ sadrži pomorandžu i bergamot, a tu su i bugarska ruža, jasmin, ilang-ilang i mimoza, dok bazu čine pačuli, vetiver, opoponaks, vanila i beli mošus, piše Atvbl.rs.
