Nataša Bekvalac ne koristi parfem! Ovo je njena zamena, miris osvaja na prvu

Koji je to omiljeni parfem Nataše Bekvalac, pitaju se mnoge dame jer o njenom ukusu za modu i lepotu bespredmetno je govoriti.

Pop zvezda je u nekoliko navrata govorila o tome koje su joj mirisne note favoriti, a njeno mišljenje dele i brojne druge poznate dame, međutim Nataša Bekvalac parfem u poslednje vreme izbegava. Boško Karanović

Novosadska Barbika gostovala je u jednoj emisiji u Hrvatskoj gde je dobila zadatak da popuni leksikon sa najosnovnijim pitanjima o sebi. Ono što je mnogima zaparalo uši je da Nataša Bekvalac parfem ne koristi.

- Nemam omiljeni parfem, koristim isključivo ulja - rekla je lepa pevačica.

Nataše Bekvalac parfem je do nedavno obožavala, a onaj koji je uvek imala na polici pre nekoliko godina je poneo titulu najboljeg parfema svih vremena, a u pitanju je "Chanel Coco Mademoiselle". Poznata pevačica je dugo već verna ovom mirisu, koji ponekad zameni cvetnim parfemom „Le Parfum“ Elie Saab.

Baš kao što novosadska Barbika važi za jednu od najseksepilnijih Srpkinja koju povezujemo sa ovim parfemom, tako i Kira Najtli godinama predstavlja oličenje svih fatalnih žena koje biraju "Coco Mademoiselle". Poznata glumica je navela da ovaj parfem koristi svaki dan, kao i da je upravo taj miris najviše podseća „na nju samu“.

Reč je o svežem, ženstvenom, upečatljivom mirisu stvorenom za žene koje su provokativne, slobodne, nezavisne i simpatične. Na tržištu se pojavio 2001. godine i od tada mu ne opada popularnost.

Parfem kuće „Chanel“ sadrži pomorandžu i bergamot, a tu su i bugarska ruža, jasmin, ilang-ilang i mimoza, dok bazu čine pačuli, vetiver, opoponaks, vanila i beli mošus, piše Atvbl.rs.





