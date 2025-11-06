Ovo je omiljeni parfem Tamare Dragičević, njemu i Petru verna je godinama

Tamara Dragičević je simbol lepe, mlade, uspešne žene sa istančanim modnim ukusom.

Baš zbog toga što diktira modne i bjuti-trendove, mnoge dame su se pitale koji je omiljeni parfem Tamare Dragičević. Svaka od nas ima različit ukus, kako za šminku, frizuru, modu, tako i za odabir mirisnih nota koje nam prijaju. Miloš Nadaždin

Nijedan parfem nije savršen za svakoga, na vašoj koži neki će delovati izraženije i primamljivije nego na nekom drugom, ali pojedini mirisi su iznova u vrhu lista najboljih na svetu.

Jedan od njih omiljeni je i mladoj i lepoj glumici. Ona je još pre deceniju u jednom intervjuu kazala koji parfem stalno nosi.

- "Gucci Guilty" je parfem kome sam već duži vremenski period verna i ne verujem da ću ga skoro promeniti.

Za njega tvrde da ima onaj savršen spoj raznih aroma, da nikada ne može da dosadi, da nije ni pretežak ni presladak, da je jednostavno savršen.

Oni koji ga imaju kažu da ga nose i preko dana, i uveče, i u svečanim prilikama, i bez ikakvog povoda jer nije napadan, a opet ostavlja moćan pečat.





