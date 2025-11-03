Jelena Rozga zaštitno lice VZK Laboratory dermokozmetike

Jelena Rozga, jedna od najvoljenijih muzičkih zvezda u regionu, postala je novo lice dermokozmetičkog brenda VZK Laboratory, poznatog po stručnom farmaceutskom pristupu nezi kože. Saradnja počinje kroz kampanju „Lepo se vidi“, koja slavi prirodnu, zdravu i negovanu kožu — bez filtera i preterane estetike.

Poznata po svojoj autentičnosti, jednostavnosti i ženstvenom stilu, Jelena se savršeno uklapa u filozofiju VZK Laboratory, koji veruje da se prava lepota vidi onda kada je koža zaista negovana i zdrava.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam postala deo VZK Laboratory porodice. Vrednosti koje ovaj brend nosi, kao što su prirodnost, stručnost i briga o zdravlju kože, potpuno su u skladu sa mojim ličnim uverenjima. Veoma sam zahvalna na ukazanom poverenju i radujem se što ćemo zajedno pokazati koliko je važno da koža pre svega bude zdrava i negovana“, poručila je Jelena povodom početka saradnje.

Iz VZK Laboratory poručuju da su upravo Jelenina harizma, profesionalizam i iskren odnos sa publikom bili presudni za izbor ambasadora. Njihovi dermokozmetički proizvodi razvijeni su od strane farmaceuta, sa fokusom na jednostavnu i efikasnu negu kože prilagođenu svakodnevnom životu.

Kampanja „Lepo se vidi“ već je aktivna u Srbiji i Crnoj Gori, a tokom novembra biće predstavljena i u Hrvatskoj.

Proizvodi VZK Laboratory dostupni su u Lilly drogerijama širom Srbije, kao i u VZK dermo centru u Beogradskoj 46 u Beogradu.





