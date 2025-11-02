Ovo je omiljeni parfem Mirke Vasiljević

Mirka Vasiljević i njena porodica ovih dana je u centru medijske pažnje zbog afere u koju je upao njen partner i nevenčani suprug Vujadin Savić. Lepa glumica iz dana u dan pokazuje da je jača od svega. Posao, četvoro dece, gluma, snimanje za Instagram... Ona, jednostavno, sve stiže. HELLO! arhiva

Dugo je odbijala da postane deo društvenih mreža, verovatno zbog manjka slobodnog vremena i usled brojnih obaveza oko mališana, ali kako su Andrej, Adrijana i Mihajlo već dovoljno porasli, a i Anika više nije beba glumica je sve oduševila kada se pojavila na Instagramu, nešto kasnije i na TikToku.

Kako u poslednje vreme svoje rutine, ali i kozmetičke i bjuti favorite deli sa pratiocima na mrežama, Mirka je pre nekoliko meseci na Instagramu otkrila kako izgleda njeno spremanje za večeru na moru. Tom prilikom jasno smo mogli da vidimo koji je omiljeni parfem Mirke Vasiljević, bez koga ne izlazi iz kuće. Prepoznatljiva zlatna bočica sa crnim poklopcem zaštitni je znak parfema Kirke, kuće Tiziana Terenzi. Reč je o unisex parfemu sa snažnim mirisom leta.

Omiljeni parfem Mirke Vasiljević odiše voćnim mirisom marakuje, breskve i kruške, pomešanim sa malinama i crnim ribizlama. Ovaj luksuzni miris leta kupuje se po ceni od 25.800 dinara i nalazi se na polici svih ljubiteljki dobrog mirisa.

Podsećanja radi, glumica se povodom teških tema koje se vezuju za njenu porodicu poslednjih nedelja nije oglašavala, ali jasno stavlja do znanja da je novinski napisi ne pogađaju jer i te kako je nastavila sa svakodnevnim obavezama i poslovnim projektima. Na društvenim mrežama gde je prati već više od 100.000 pratilaca dobija samo pozitivne komentare, komplimente i hvalospeve. A kako i ne bi kada je zaista dokaz one čuvene floskule "Žena, majka, kraljica".





