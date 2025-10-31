Ovo je omiljeni parfem Melanije Tramp, Donaldu baš i ne

Melanija Tramp iako prva dama Amerike, u mnogo čemu je potpuna enigma. Stoična i mirna u javnosti, ali topla i angažovana kod kuće. Uspešan model i supruga predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Njene savršeno stilizovane odevne kombinacije i frizura upućuju na ženu koja ozbiljno pristupa svom izgledu.
Nema sumnje da ona takođe ozbiljno pristupa i svom parfemu. A koji je omiljeni parfem Melanije Tramp pitaju se mnoge dame ovih dana...
Ovo je omiljeni parfem Melanije Tramp
Poput Melanije, Dolce & Gabbana Red Cap je klasičan evropski miris koji je pun kontrasta. On je istovremeno snažan i lep, sladak i gorak, ženstven i muževan, savršen za ženu koja želi da aludira na složenost koja je skrivena ispod površine. Flaša doprinosi ovoj slici – jednostavna staklena boca u zlatnoj boji sa crvenim čepom. Elegantna i savršeno dizajnirana, nagoveštava kompleksne i interesantne mirise unutar nje.
Dolce & Gabbana Red Cap je prvi miris koji je izdao Dolce & Gabbana. Lansiran je 1992. godine i odmah je postao popularan. Danas je teško pronaći ga, što samo povećava njegovu jedinstvenost. Ipak, sa klasičnim lepotama poput Melanije Tramp koje ga biraju, ovaj zapanjujući tradicionalni miris ostaje vrlo tražen. Tako da veoma ima smisla da je ovo parfem koji bi Melanija nosila.
Dolce & Gabbana Red Cap je miris u slatkom cvetnom stilu. Gornje note su voćne i citrusne, izbalansirane mandarinom, bergamotom i bosiljkom. Ovi snažni mirisi ustupaju mesto nežnom cvetnom ženskom srcu, sa notama jasmina, začinjene karanfile, narandžinog cveta i ljiljana. Ove kompleksnosti su složene na blago začinjenoj bazi sandalovine, vanile i mošusa.
Dolce & Gabbana Red Cap je parfem koji traje posebno dugo. Međutim, slika žene koja nosi ovaj parfem ostaće u umovima ljudi dugo nakon što miris nestane, što, složićete se, i jeste čar dobrog parfem.
A da li se i Donaldu dopada omiljeni parfem njegove supruge?
