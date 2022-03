Budi Original! MoroccanOil Evrovizijski set za blistavu i negovanu kosu

U partnerstvu sa takmičenjem za Pesmu Evrovizije, Moroccanoil predstavlja specijalnu ediciju setova sa zvezdom brenda: Moroccanoil Treatment serumom. Kao pionir u industriji kozmetike na bazi arganovog ulja, Moroccanoil napravio je revoluciju sa ovim bestselerom, pokrenuvši globalni trend korišćenja “tečnog zlata”

u svrhu nege kose. Promo

Moroccanoil ‘Be an Original’ set, slavi jedinstveni evrovizijski duh, sa akcentom na sjaj i uzbuđenje koje to veče nosi. Ove godine, Evrovizija će se održati u Torinu, a kako bismo to proslavili, napravili smo posebnu amblažu, koja je ukrašena sa evrovizjskim srcem i rečima podrške “Good luck!”.

Prvi korak za besprekornu negu: Moroccanoil Treatement

Za besprekornu šminku, baza igra glavnu ulogu a kada sličan proizvod nije postojao za kosu, Moroccanoil je napravio pomak u industriji za lepotu izbacivši svoj proizvod koji stvara čisto platno za sve vrste frizura.

Zajedno sa prednostima stilizovanja i kondicioniranja, Moroccanoil Treatment je prvi korak u svim uslugama stilizovanja — jedan proizvod koji stvara dugotrajnu glatkoću, olakšava oblikovanje i ubrzava vreme sušenja.

Zašto je MoroccanOil Treatement tako poseban?

Njegova visoko cenjena zaštićena formula donosi prednosti lakšeg oblikovanja i kondicioniranja, dugotrajnu glatkoću, ubrzava vreme sušenja i povećava sjaj kose do 118%* pri samo jednom korišćenju.

Bogato antioksidansima, esencijalnim masnim kiselinama i vitaminom E, arganovo ulje je prepoznatljiv sastojak svih naših proizvoda. Moroccanoil Treatement serum je dostupan u Original, ali i u Light verziji za tanku kosu koja se lako otežava i kojoj je potrebna lagana formulacija.

*na osnovu nezavisne studije.

Set je dostupan na ograničeno vreme, i sadrži je Moroccanoil Treatment 100 ml i BESPLATAN Moroccanoil Treatment 25 ml. Jedinstveno pakovnje takođe prikazuje evrovizijsko srce kada su kutije postavljeno zasebno ili jedna pored druge.

Zvanični uvoznik za Srbiju: DAMB d.o.o.

Pratite nas na Instagramu i Facebooku