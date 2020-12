Bivši dečko pevačice Sanje Vučić shvatio je sa kim je bio u vezi. Nikola je pre izvesnog vremena odlučio da promeni život, pa se uputio u jednu sasvim novu avanturu – boravak u rijalitiju. Da li zbog zatvorenog prostora, ili je jednostavno shvatio koliko je zaljubljen u članicu grupe Hurricane, Đorđević je otvorio dušu pred kamerama.

– Meni je jako krivo što sam raskinuo sa Sanjom. Mislio sam da će mi biti lako, a onda kada sam došao ovde, samo me je preseklo koliko mi nedostaje – iskreno je priznao Nikola.

– Nema šanse da ćemo se pomiriti. Naći će ona nekoga dok ja ne izađem. Nikad se nismo pomirili. Ona je htela da imamo decu, i ja sam bio za to. Imam stan i dobre prihode za Srbiju, imam minumum 1.500 evra, ali nije išlo, pucali smo. Njoj je smetalo gde živim, bilo joj je daleko, Višnjička banja.. Neće da vozi samo troši pare za taksi, kaže da se plaši da vozi. Vežbao sam ja sa njom – vidno slomljen je priznao bivši dečko pevačice Sanje Vučić koja je nedavno priznala da je sa tom vezom definitivno gotovo.

– Mi već dva meseca nismo zajedno. Nismo u kontaktu. Fokusiram se isključivo na sebe, svoj rad i posao, ništa van toga me ne zanima. Naglasila bih da je do prekida došlo isključivo zbog prezasićenja i neslaganja u karakteru i obavezama. Nikakvi spoljni faktori nisu uticali na to. Sada ću se oglasiti na tu temu i stavljam tačku na to, hvala – napisala je Sanja pre mesec dana na svom “Instagram” storiju.

