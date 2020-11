Dečko Sanje Vučić, kao i ostalih pripadnica grupe “Hurricane” već neko vreme interesuje javnost. Ipak, pritisak javnosti ostavio je traga na veze vatrenog tria, pa je tako Ivana Nikolić prva objavila da je sada slobodna. Na tu temu javno se oglasila i Sanja Vučić.

Naime, dečko Sanje Vučić jedini je javnosti bio poznat, jer je lepotica na “Instagramu” delila emotivne trenutke sa partnerom. Ipak, nedavno je sa društvenih mreža obrisala sve zajedničke fotografije, pa se na sada tim povodom obratila javnosti.

– Dragi novinari i pratioci, u poslednjih mesec dana bili smo u medijskoj pauzi i nisam se oglašavala i odgovarala na pitanja koja mi postavljate već duže vreme. Pitate me često zbog čega sam obrisala slike sa već sada bivšim dečkom sa Instagrama. Mi već dva meseca nismo zajedno, nismo u kontaktu i fokusiram se isključivo na sebe, svoj rad i posao, ništa van toga me ne zanima. Naglasila bih da je do prekida došlo isključivo zbog prezasićenja i neslaganja u karakteru i obavezama. Nikakvi spoljni faktori nisu uticali na to. Sada ću se oglasiti na tu temu i stavljam tačku na to, hvala – napisala je Sanja na svom “Instagram” storiju.

Sada kada je i ova “Uraganka” objavila da je na svoju ljubavnu priču stavila tačku, pridružila se koleginici Ivani, koja je već neko vreme slobodna. I dok je Ksenija još uvek u skladnoj vezi, Ksenija i Ivana slobodne su i spremne za novu ljubav.

