Bivši dečko Sanje Vučić, članice grupe “Hurricane”, Nikola Đorđević, posle njihovog raskida postao je interesantan javnosti. Naime, Sanja je na svom “Instagramu” objavila da je na dugogodišnju vezu stavila tačku, a onda se posle samo par dana oglasio i on.

– Potpisao sam ugovor za “Zadrugu. Ulazim 28. novembra. Nemam posla zbog korone, sedim kući i trošim pare. Rijaliti je mač sa dve oštrice, zavisi kako se pokažeš. Ulazim kao slobodan dečko – rekao je Nikola za “Srbija danas”. On je naveo i šta je zaista razlog prekida dvogodišnje veze sa popularnom pevačicom.

View this post on Instagram A post shared by El Dzingis Kan (@nikola_djordjevicc)

– Razlog raskida je prezasićenje, ne ulazak u rijaliti. Mi smo više od dve godine živeli zajedno. Nemam ružnu reč za nju, samo jednostavno je došlo do prezasićenja u odnosu i to je to. Ona je mnogo dobra devojka – dodao je sada već bivši dečko Sanje Vučić.

Ipak, interesovanje za njihov odnos, posle ove izjave samo je porsalo, pa je Nikola otkrio i neke, do sada nepoznate detalje njihovog odnosa.

U intervjuu za emisiju “Ekskluzivno” Nikola je otkrio da je živeo sa Sanjom, ali i da je lepa “Uraganka” prošla kroz veoma težak period.

– Malo je ona pala u depresiju, jer jje zbog tog leka počela da joj opada kosa, dobila je insulinsku rezistenciju. Ja sam, naravno, bio uz nju sve vreme i onda smo počeli vremenom… Ona nije bila za druženje, ja nisam mogao da ostajem kod kuće – rekao je Nikola.

View this post on Instagram A post shared by El Dzingis Kan (@nikola_djordjevicc)

– Udaljili smo se i zbog mog posla, radio sam po dvanaest sati, šest dana u nedelji. Tad je bio karantin, ona je sedela u kući. Jednom smo samo otišli u Kruševac. To je bila velika ljubav. Ostali smo u kontaktu, ostali smo dobri, to je moralo tako… Nakon svega nemam gorak ukus. Mislim sve najlepše o njoj – ispričao je Sanjin bivši dečko.

Sa druge strane, Sanja je odlučila da nastavi dalje, posvetila se poslu i karijeri, a Nikolin novi poduhvat samo je kratko prokomentarisala:

– On je slobodan momak i može da radi šta god želi.