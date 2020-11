Članice muzičke grupe Hurricane Sanja Vučić (27), Ivana Nikolić (25) i Ksenija Knežević (24) protunjale su domaćom scenom u proteklih godinu dana kao pravi uragan. Iako su za kratko vreme stekle veliku popularnost i skrenule pažnju javnosti na sebe dopadljivim pesmama i atraktivnim scenskim nastupom, ne odustaju od principa da budu uzorne devojke i dobre kćerke.

Bez obzira na razlike u karakterima, u triju su jednake i jedna drugu dopunjuju.

– Nemamo izrazitu liderku u grupi. Ukoliko se jedna potrudi oko nečega, druge je podržavaju. Ako jednoj nije dan, druge dve preuzmu veći deo obaveza. Ženama nije lako sa hormonima. Nekad je teško biti sam sa sobom, kamoli sa još dve žene. Našle smo balans – kaže Ivana, koja je do ulaska u Hurricane uglavnom bila posvećena plesu.

Međusobno se ne ogovaraju, ali priznaju da vole da ogovaraju druge. Retko izlaze zajedno jer za to trenutno nemaju vremena, ali se dese trenuci kada se zajedno opuste.

Lična sigurnost i bezbednost na nastupima važna je svakoj od devojaka. Tom aspektu svoje popularnosti posvećuju veliku pažnju.

– Zaštićene smo kao beli medvedi. Naš tim saradnika broji dosta ljudi, svi su profesionalni i štite nas. Nismo imale neprijatne situacije – otkriva Ksenija za “Gloriu”, što potvrđuje i Sanja, dodajući da se dešava da neko pokuša da dopre do njih, ali da obezbeđenje uvek adekvatno reaguje.

Nepristojne ponude dobijaju stalno, najčešće na “Instagramu”, ali na njih više ne obraćaju pažnju.

– Dešavalo se čak da nam pošalju poruke sa nepristojnim fotografijama, ali ih više ni ne otvaramo. To ne možemo da izbegnemo – jasna je Ksenija.

Sve tri devojke navikle su se na uslove rada i “cenu slave” pa tvrde da ih popularnost nije promenila.

– Uopšte nisam svesna popularnosti. Vozimo se i gradskim prevozom, živimo normalne živote, naš posao nema uticaja na odnose sa našim najbližima – kaže Ivana, a Ksenija dodaje da popularnost ne može nikako da smeta već samo da godi.

Svesne su na koji način ih muškarci gledaju, ali niti žele, niti mogu da utiču na promenu te percepcije.

– Iako svi misle da nas neprestano odmeravaju muškarci, često nas više gledaju žene nego pripadnici jačeg pola – ukazuje Ivana, a Ksenija se nadovezuje:

– Znamo kako nas gledaju muškarci, ne možemo da se pravimo lude, ali se ne pronalazimo u tim ulogama. S druge strane, mnoge žene nam smelo prilaze i iznose svoje mišljenje, a te reči su nam vrlo važne i podsticajne.

Sve tri su zaljubljive prirode, pa dele savete i jedna drugoj su rame za plakanje.

– Žene su uvek tinejdžerke što se ljubavi tiče. I sa 45-50 godina priče su iste. Teško je biti sa nama u vezi, ali je moguće ako momak razume naš posao i privržen je. Drago mi je da je moj dečko uz mene – poručuje Sanja.

Ksenija je već pet godina u stabilnoj vezi.

– Moj mladić je privržen i strpljiv. Ako me je trpeo do sada, trpeće me još. On mi je velika podrška, što mi u ovom poslu mnogo znači.

Ivana je jedina koja je u singl statusu.

– Doskoro sam bila u vezi. Za to je potrebna velika posvećenost, kao i vreme, koje ja trenutno nemam dovoljno ni za sebe, pa sam sada solo.

U budućnosti sebe vide kao ostvarene žene, i porodično i poslovno.

– Iz ličnog primera, iz kuće, znam da se može uskladiti privatni život, porodica i karijera – smatra Ksenija, a Sanja priznaje da bi, kao najstarija u bendu, prva trebalo da priča o deci koju bi volela da ima u narednim godinama, ali da je trenutno više tip karijeriste.