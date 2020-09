Jelena Simić – trudnoća se bliži kraju

Voditeljka „Radio-televizije Srbije“ Jelena Simić sitno broji do dana kada će na svet doneti još jednu devojčicu. Vest da će po drugi put postati roditelji oduševila je Jelenu i njenog supruga Dragana Simića, inače dekana Fakulteta političkih nauka. Par već ima devetogodišnju ćerku Unu, koja je toliko nestrpljiva da postane starija sestra da jedva čeka 1. oktobar kada je termin porođaja.

Kako se termin bliži, Jelena porođaj jedva čeka i ovog puta ne želi da se opterećuje brojnim pitanjima kao tokom prve trudnoće. Na svom „Instagramu“ objavila je najnoviju fotografiju i pokazala kako izgleda na samom kraju ovog „divnog putovanja“.

‒ Kad pre deveti mesec? U prvoj trudnoći čitala sam brojnu literaturu vezanu za bebe kako bih bila spremnija za sve što me čeka. To me je baš opteretilo. Saznala sam šta sve može da se desi i bila sam jedna uplašena mama. Sada sam opuštena i srećna. Drage buduće mame, možda je bolje da što manje znate i ne ulazite u detalje koliko sam ja, kao mama prvog deteta ‒ iskreno je navela Jelena.

Jelena zrači prelepom energijom, a fanovi su jednoglasni da je preslatka. Kako sebe bodri ovih dana, voditeljka nije krila.

‒ U devetom mesecu, najlepše je, izležavanje bez griže savesti. Sve što sam planirala, uradila sam. Ova fotografija nastala je u prvom tromesečju trudnoće, periodu kada trudnice lepo spavaju, za razliku od devetog. Sada sam jedna simpatična bucka, a koliko juče sam sebi govorila „dobra si, nisi se ugojila“ ‒ duhovito je napisala Jelena i dobila pregršt komplimenata na račun izgleda.

