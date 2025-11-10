Nova sezona, novi stil: počelo je međusezonsko sniženje u XYZ Fashion Store-u
Nova sezona donosi priliku da osvežite svoj garderober i iznova pronađete svoj stil među aktuelnim trendovima za jesen/zimu. U XYZ Fashion Store-u, BOGGI Milano i Maje radnjama je počelo međusezonsko sniženje, a popusti od 15% do 30% važe na pažljivo odabrane komade iz kolekcija premium brendova.
Kupce u radnjama u Galeriji Beograd i BIG Fashion-u Novi Sad, kao i online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije, očekuje bogata selekcija komada koji spajaju kvalitet, prepoznatljiv dizajn i aktuelne trendove.
Ljubitelji sofisticiranog stila mogu pronaći inspiraciju u komadima brendova Sandro, Maje, BOSS, Ralph Lauren, Boggi Milano, Marc Jacobs i drugih vodećih imena svetske mode, a među izdvojenim artiklima obuhvaćenim MSS ponudom, su Diesel farmerke, Maje top, Maje brodarice, Michael Kors torba, Sandro trench mantil, Incotex pantalone, Antony Morato patike, Armani Exchange polo majica, Boggi Milano sako i Michael Kors muška torba, koji zajedno predstavljaju savršenu inspiraciju za jesenje kombinacije.
Akcija počinje 6. novembra, i sada je pravi trenutak da pronađete komade koji će obeležiti vašu modnu sezonu.
Napomena: Akcija se ne odnosi na brendove Coach, Falke, Longchamp, Etro i UGG.
