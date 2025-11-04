Turizam i kulturno nasleđe Srbije kroz program integralnog razvoja – Sense of Serbia“ održan u Londonu uoči World Travel Market-a

Uoči početka Svetskog sajma turizma u Londonu (World Travel Market), u Ambasadi Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu u Londonu održan je reprezentativni kulturno-diplomatski događaj pod nazivom „Turizam i kulturno nasleđe Srbije kroz program integralnog razvoja – Sense of Serbia“, posvećen promociji savremenog, održivog i kulturno zasnovanog turizma Srbije.
Događaju su prisustvovali ministar turizma i omladine Republike Srbije Husein Memić, ambasador Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu Goran Aleksić, episkop britansko-irski Nektarije, Lord Ranger of Northwood, Chairman Britansko srpske privredne komore, direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, predstavnici Kabineta predsednika Vlade Srbije, predstavnici Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i britanskog političkog i privrednog života, diplomatski kor, međunarodne institucije, kao i prestižni globalni mediji.
Događaj je organizovan u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije i Britansko-srpskom privrednom komorom.
Tokom večeri predstavljen je umetničko-kulturni program koji je prikazao Srbiju kroz zvuk, miris, ukus i kulturno nasleđe. Centralni deo večeri činila je muzička izvedba dela kompozitorke Vere Milanković, unuke slavnog naučnika Milutina Milankovića. Ansambl je vodila dirigentkinja Nina Rakić, čije je izvođenje donelo savremen i internacionalan umetnički izraz inspirisan srpskim muzičkim nasleđem.
Posebnu pažnju privukla je prezentacija kostima inspirisanih caricom Teodorom i carem Justinijanom, koji su deo stalne postavke Vizitorskog centra arheološkog kompleksa Justinijana Prima – Caričin Grad. Modeli u kostimima kretali su se među zvanicama, donoseći specifičnu atmosferu vizantijske Srbije i oživljavajući kulturnu baštinu juga zemlje.
Predstavljena je i umetnička kolekcija parfema „Sense of Serbia“, inspirisana severom, jugom, istokom i zapadom Srbije, kao i autentične delikatese socijalnog preduzeća Radanska ruža, koje su gostima približile ukuse juga Srbije i model održivog društvenog i regionalnog razvoja.
Poseban fokus događaja bio je na jugu Srbije — kulturno i istorijski izuzetno bogatom prostoru, kao i Leskovac koji je proglašen za Prestonicu kulture Srbije 2026. godine u skladu sa nacionalnim politikama ravnomernog razvoja i pripremama za Expo 2027 u Beogradu čiji su predstavnici takođe bili prisutni.
Srbija će na World Travel Market-u predstaviti ključne projekte kulturnog i održivog turizma, uključujući Justinijanu Primu, Đavolju Varoš, Ovčarsko-kablarsku klisuru, Dunavsku rutu i obnovljene tvrđave, sa ciljem jačanja međunarodne prepoznatljivosti destinacija i promocije Srbije kao zemlje bogatog nasleđa, prirode i savremene kreativnosti.
