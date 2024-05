Više od hiljadu ljudi slušalo predavanje o uticaju digitalnih ekrana na decu

Prva od četiri tribine u okviru kampanje „Dečji svet je veći od ekrana” održana je u Beogradu pred više od hiljadu ljudi. Kampanja koju je pokrenuo Telekom Srbija posvećena je podizanju svesti javnosti o uticaju prerane i prekomerne upotrebe digitalnih uređaja na decu u ranom razvoju.

Generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić rekao je tim povodom da je ovo jedna od svetski najaktuelnijih tema i da Telekom Srbija kao najveći operator u našoj zemlji treba da bude pokretač ovako važne inicijative.

„Mi imamo dva strateška plana, jedan je da svake godine imamo više kampanja koje su posvećene deci, a drugi je podizanje svesti o pravilnom korišćenju tehnologija. Novih digitalnih tehnologija se ne treba plašiti, već se treba edukovati i pravilno razumeti kako se one koriste na način koji nam olakšava svakodnevne poslovne i privatne obaveze“, rekao je Lučić.

Siniša Dugonjić

Šef Katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru Ranko Rajović bio je jedan od predavača na tribini i tom prilikom istakao da se tokom poslednjih deset godina uočio trend da je svaka nova generacija sve slabija od prethodne, što je dovelo do potrebe da se pronađe uzrok takve situacije.

„Deca su motorički slabija, manja im je pažnja i koncentracija, kontrola emocija im je gotovo nikakva, vokabular siromašniji. To se dešava jer deca preterano izložena virtuelnom svetu imaju kašnjenje u govoru, kao i u različitim aspektima razvoja. Okruženje se potpuno promenilo, sve se promenilo, zato roditelji moraju da se edukuju, a zatim i vaspitači, nastavnici i svi oni koji su deo obrazovnog sistema“, naveo je Rajović.

Master logoped Marijana Mirković iz Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“ rekla je da deca treba što manje vremena da budu ispred ekrana, jer oni nisu stimulativni za rani razvoj, dok je doc. dr Bojana Drljan sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju navela da deca do godinu dana uopšte ne treba da budu izložena ekranu, a u uzrastu od dve do pet godina ne bi trebalo da budu izložena ekranu više od pola sata do sat vremena dnevno.

Siniša Dugonjić

Cilj kampanje „Dečji svet je veći od ekrana“ je da se obezbedi dodatni prostor za mišljenje stručnjaka na ovu temu i time pruži podrška roditeljima i javnosti o važnosti uravnoteženog korišćenja ekrana i digitalnih uređaja u ranom razvoju dece.

Pored trbine održane u Sava centru, najvećem kongresnom, kulturnom i poslovnom centru u Srbiji, biće održane i tribine 26. maja u Novom Sadu, 8. juna u Kragujevcu i 15. juna 2024. godine u Nišu. Sve tribine u okviru kampanje su besplatne uz prethodnu registraciju.

Pokretanje ove kampanje, kao i tema koje odgovaraju na globalne i lokalne izazove savremenog društva i uspostavljanja trendova u oblasti društveno odgovornog poslovanja, jedno je od trajnih strateških opredeljenja Telekoma Srbija.