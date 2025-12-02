Proglašeni pobednici petog nacionalnog takmičenja „Pekarijada2025“

Tradicionalna manifestacija „Pekarijada 2025“ završena je svečanom ceremonijom i dodelom nagrada najboljim pekarima Srbije. Takmičenje, koje kompanija Lesaffre organizuje peti put, okupilo je više od 200 učesnika - profesionalnih pekara, pizza majstora i mladih talenata iz čitave Srbije, koji su se takmičili u pet gradova, u pet regiona: u Beogradu, Novom Sadu, Požegi, Paraćinu i Leskovcu. Predrag Todorović

Prijavljeni učesnici pokazali su svoje umeće u šest kategorija: burek, štrudla, hleb, kroasan i pizza, dok su se budući pekari nadmetali u pripremi štrudle sa makom. Predrag Todorović

Pobednicima „Pekarijade“ u svim kategorijama, kao i regionalnim pobednicima, dodeljene su medalje i diplome, dok su za prvo mesto obezbeđene novčande nagrade. Najbolji burek na Pekarijadi 2025 napravio je Zef Kajtazi, osvojiviši time prvo mesto u ovoj kategoriji, dok je u kategoriji 'štrudla sa makom i orasima' to mesto pripalo Miroslavu Iliću. Prvo mesto u kategoriji 'kroasan' osvojio je Marko Palalić, u kategoriji 'moj hleb' prvo mesto pripalo je Vladimiru Vasiliću, a najbolju picu na ovogodišnjoj Pekarijadi, napravio je Ognjen Ivanović. U kategoriji 'štrudla sa makom' za srednjoškolce, pobedila je Maša Odabašić. Predrag Todorović

Miodrag Jelić, generalni direktor kompanije Lesaffre za Srbiju, Rumuniju, Moldaviju i Bugarsku, u svom obraćanju se zahvalio žiriju, koji okuplja 35 stručnjaka iz različitih oblasti i istakao da je Pekarijada mnogo više od takmičenja. „Ona je postala snažna platforma za okupljanje zajednice, promociju veštine i motivaciju mladih da se bave ovim plemenitim zanatom. Kao deo globalne Lesaffre porodice, ponosni smo što iz Srbije dolazi jedan od najprepoznatljivijih pekarskih događaja u regionu“, rekao je Jelić. Predrag Todorović

Nenad Trimčević, predsednik žirija Pekarijade, pohvalio je visok kvalitet takmičenja ove godine i profesionalnost učesnika i dodao da je žiri imao priliku da vidi mnogo inovacija i originalnih pristupa, uz poštovanje tradicije. „Sve vreme sećala se ogromna energija, zdrava konkurencija i iskreno uzbuđenje, što pokazuje da pekarstvo u Srbiji ima sigurnu i živu budućnost. Kroz sve ove forme učesnici su pokazali veliku kreativnost, a posebno raduje to što su mladi pekari, budući profesionalci, doneli novu energiju, samopouzdanje i želju za učenjem“, istakao je Trimčević. Predrag Todorović

Svečani program proglašenja najboljih pekara Srbije, pratio je nastup brejk densera, disko robota i akrobatski nastup umetnice na svilenim trakama, dok je za muziku bio zadužen profesionalni DJ. Predrag Todorović

Naredna Pekarijada očekuje nas za dve godine, kada ćemo ponovo saznati ko su najbolji od najboljih u ovom jedinstvenom zanatu.





