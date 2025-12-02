Proglašeni pobednici petog nacionalnog takmičenja „Pekarijada2025“

Tradicionalna manifestacija „Pekarijada 2025“ završena je svečanom ceremonijom i dodelom nagrada najboljim pekarima Srbije. Takmičenje, koje kompanija Lesaffre organizuje peti put, okupilo je više od 200 učesnika - profesionalnih pekara, pizza majstora i mladih talenata iz čitave Srbije, koji su se takmičili u pet gradova, u pet regiona: u Beogradu, Novom Sadu, Požegi, Paraćinu i Leskovcu.
Prijavljeni učesnici pokazali su svoje umeće u šest kategorija: burek, štrudla, hleb, kroasan i pizza, dok su se budući pekari nadmetali u pripremi štrudle sa makom.
Pobednicima „Pekarijade“ u svim kategorijama, kao i regionalnim pobednicima, dodeljene su medalje i diplome, dok su za prvo mesto obezbeđene novčande nagrade. Najbolji burek na Pekarijadi 2025 napravio je Zef Kajtazi, osvojiviši time prvo mesto u ovoj kategoriji, dok je u kategoriji 'štrudla sa makom i orasima' to mesto pripalo Miroslavu Iliću. Prvo mesto u kategoriji 'kroasan' osvojio je Marko Palalić, u kategoriji 'moj hleb' prvo mesto pripalo je Vladimiru Vasiliću, a najbolju picu na ovogodišnjoj Pekarijadi, napravio je Ognjen Ivanović. U kategoriji 'štrudla sa makom' za srednjoškolce, pobedila je Maša Odabašić.
Miodrag Jelić, generalni direktor kompanije Lesaffre za Srbiju, Rumuniju, Moldaviju i Bugarsku, u svom obraćanju se zahvalio žiriju, koji okuplja 35 stručnjaka iz različitih oblasti i istakao da je Pekarijada mnogo više od takmičenja. „Ona je postala snažna platforma za okupljanje zajednice, promociju veštine i motivaciju mladih da se bave ovim plemenitim zanatom. Kao deo globalne Lesaffre porodice, ponosni smo što iz Srbije dolazi jedan od najprepoznatljivijih pekarskih događaja u regionu“, rekao je Jelić.
Nenad Trimčević, predsednik žirija Pekarijade, pohvalio je visok kvalitet takmičenja ove godine i profesionalnost učesnika i dodao da je žiri imao priliku da vidi mnogo inovacija i originalnih pristupa, uz poštovanje tradicije. „Sve vreme sećala se ogromna energija, zdrava konkurencija i iskreno uzbuđenje, što pokazuje da pekarstvo u Srbiji ima sigurnu i živu budućnost. Kroz sve ove forme učesnici su pokazali veliku kreativnost, a posebno raduje to što su mladi pekari, budući profesionalci, doneli novu energiju, samopouzdanje i želju za učenjem“, istakao je Trimčević.
Svečani program proglašenja najboljih pekara Srbije, pratio je nastup brejk densera, disko robota i akrobatski nastup umetnice na svilenim trakama, dok je za muziku bio zadužen profesionalni DJ.
Naredna Pekarijada očekuje nas za dve godine, kada ćemo ponovo saznati ko su najbolji od najboljih u ovom jedinstvenom zanatu.
