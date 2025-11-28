SVETOSAVSKI BAL U BEČU 2026 - TRADICIJA, UMETNOST I HUMANOST KOJA TRAJE

Svetosavski bal u Beču i naredne godine ostaje jedan od najprestižnijih događaja srpske dijaspore pod krovom veličanstvene palate Hofburg! Održaće se 6. februara 2026. godine u organizaciji Udruženja "Srpski centar. Marc Grunwerth

Sa istorijom koja datira iz 1846. godine, kada je prvi put izveden „Srpski kadril”, Svetosavski bal postao je jedno od najstarijih okupljanja srpske zajednice u svetu. U vremenu prolaznosti, bal pokazuje da postoje događaji koji traju, inspirišu i povezuju - okupljajući umetnike, diplomate, poslovne ljude, studente i sve koji veruju u moć umetnosti da oplemeni društvo, a humanosti da poveže naša srca.

Humanitarna misija: podrška porodici Dobrić sa Kosova i Metohije

U duhu Svetosavlja i iskonskih vrednosti, bal ima snažnu humanitarnu misiju. U saradnji sa Fondacijom „Tamara Grujić, koju je osnovala autorka i voditeljka serijala „Radna akcija sa Tamarom”, prikupljaće se sredstva za obnovu doma porodice Dobrić iz Mogile, na Kosovu i Metohiji - familije koja, uprkos životu u izuzetno teškim uslovima, svakodnevno pokazuje snagu, istrajnost i veru.

Svaka kupljena karta je više od ulaznice. To je prilika da porodica Dobrić dobije dom ispunjen sigurnošću, toplinom i mirom, kako bi ostala na svom ognjištu.

Program u čak 16 sala - spoj umetnosti, tradicije i savremenog izraza

Program 27. Svetosavskog bala donosi jedinstveno iskustvo kroz 16 sala veličanstvene palate Hofburg. Tokom večeri, posetioci će imati priliku da uživaju u vrhunskim muzičkim i plesnim nastupima - od programa u Svečanoj sali, preko džez i tamburaških ansambala, do pažljivo odabranih DJ setova u ostalim salama.

U Svečanoj sali publiku očekuju vrhunski umetnici koji nose duh bala i tradicije, uz posebne izvedbe Simfonijskog orkestra SNP-a, Novosadskog Big Band-a, članova Bečkog državnog baleta, kao i nastupe poznatih regionalnih izvođača – od koncerata Aleksandre Radović I Tijane Bogićević, preko tradicionalnih igara I pesama ansambala iz Trebinja, do nastupa Bojana Marovića u Ceremonijalnoj sali, Fenečkih bisera, kao i modernog zvuka koji predvode DJ Peppe, DJ Mick Floyd i drugi. U Forum sali nastupiće grupa S.A.R.S koja donosi energiju, emociju i prepoznatljiv zvuk.

Posebnu čast balu daće Matija Bećković, jedan od najuglednijih srpskih književnika i čuvara našeg kulturnog nasleđa. On će kao prvi svečani govornik otvoriti novi program beseda na Svetosavskom balu, čime se uvodi svečana tradicija poštovanja reči, kao jednom od najdubljih izraza našeg identiteta. Marc Grunwerth

- Velika je čast i odgovornost po treći put biti muzički direktor Svetosavskog bala. Moto “Umetnost spaja” nas podseća da je bal mesto gde se naše različitosti, stvaralaštvo i humanost susreću i povezuju. Zahvalan sam svim umetnicima i timu koji od završetka prethodnog bala predano rade na tome da unapredimo program i dostojno predstavimo našu kulturu - istakao je Ivan Ilić, muzički direktor bala.

- Svetosavski bal podseća nas na snagu kulture da okuplja ljude, briše distance i gradi mostove između tradicije i savremenog stvaralaštva. Ponosno ističem da smo pripremili program koji slavi naše nasleđe kroz muziku, ples i scensku umetnost, ali i daje prostor mladim talentima da zablistaju. Neka ovaj bal, u jednoj od najznačajnijih evropskih palata, bude veče zajedništva, dostojanstva i umetnosti koja nas spaja bez obzira na to gde živimo - naveo je Svetozar Krstić, umetnički direktor Svetosavskog bala.

Ulaznice su u prodaji

Ulaznice za 27. Svetosavski bal su zvanično u prodaji i mogu se kupiti putem zvaničnog sajta Svetosavskog bala. Kupovinom ulaznice dobijate pristup svim salama u kojima se održava program. Cena ulaznice u pretprodaji iznosi 135 evra, dok je cena za studente po promotivnoj ceni od 65 evra.

Za više informacija o izvođačima i protokolu večeri, kao i za kupovinu ulaznica, posetite zvanični sajt Svetosavskog bala: savaball.at . Marc Grunwerth

Rekordan broj posetilaca

Prethodni, 26. Svetosavski bal, oborio je sve rekorde, okupivši više od 2500 posetilaca u veličanstvenim salama palate Hofburg. Izuzetan odziv potvrđuje titulu jednog od najznačajnijih I najposećenijih događaja srpske zajednice u svetu.





