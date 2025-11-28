"Bolje PIP nego RIP": Hrabro, direktno i otvoreno o muškom zdravlju

U životu neke stvari možemo da odlažemo, ali redovan PIP ne bismo smeli. Rak testisa i prostate su relativno retke, ali izuzetno opasne bolesti, a rano otkrivanje presudno je za uspešno lečenje. Upravo zato Idea Marketi su na samo kraju novembra, meseca posvećenom muškom zdravlju, pokrenuli kampanju „Bolje PIP nego RIP“, s ciljem da dodatno ojačaju svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka testisa i prostate.

Idea Marketi pozivaju građane da se priključe inicijativi i zajedno doprinesemo očuvanju muškog zdravlja, a sva sredstva koja budu prikupljena tokom trajanja kampanje biće donirana izabranim urološkim odeljenjima bolnica u Srbiji.

Tokom trajanja kampanje, od 28. novembra do 31. decembra, u 20 odabranih IDEA, Roda i Mercator prodavnica širom Srbije potrošači imaju priliku da podrže akciju kupovinom kutije sa dva jaja koja vrede mnogo, ali nemaju cenu. Kutije sa jajima dostupne su u 3 ponuđene opcije, a vrednosni iznos odabraće sami kupci. Sav prihod od prodaje biće doniran urološkim odeljenjima odabranih bolnica u Srbiji.

Jedna od odabranih zdravstvenih institucija koja će dobiti deo donacije je i Odeljenje urologije, Opšte bolnice u Somboru, a načelnik tog odeljenja, dr Milutin Peruničić, zahvalio je kompaniji Idea Marketi na važnoj inicijativi i pokretanju kampanje.

- Rak testisa spada među maligne bolesti koje najčešće pogađaju muškarce od 15 do 35 godina, ali je istovremeno i jedna od najizlečivijih ukoliko se otkrije na vreme. Zato je važno da se o ovoj temi govori otvoreno i da se mladi muškarci ohrabre da redovno obavljaju samopregled i javljaju se lekaru pri prvim promenama. Urološko odeljenje Opšte bolnice u Somboru više od šest decenija predstavlja jedan od stubova srpske i vojvođanske urologije. Svake godine uspešno realizujemo na stotine operacija. Danas odeljenje ima 30 postelja i tim iskusnih lekara koji su prepoznati kao vrhunski stručnjaci u oblasti urologije. Svaka inicijativa, poput ove, koja podiže svest o značaju prevencije ima veliki značaj za naše pacijente i predstavlja važan doprinos očuvanju zdravlja svih muškaraca - rekao je dr Milutin Peruničić.

Direktor marketinga Idea Marketa, Jovan Milošev, poručio je da kompanija nastavlja da bude posvećena humanitarnom radu i podizanju svesti o važnosti preventivnih pregleda.

- Kroz kampanju ‘Bolje PIP nego RIP’ želimo da otvorimo prostor za razgovor o temama o kojima se ne priča dovoljno i da građanima pružimo jednostavan i praktičan način da daju svoj doprinos. Zaista nam je zadovoljstvo i ponosni smo što, zajedno sa našim kupcima, možemo da podržimo ustanove koje svakodnevno brinu o pacijentima i pružaju pomoć koja za mnoge znači ogromnu razliku - rekao je direktor marketinga Jovan Milošev.

Tokom prethodna dva talasa projekta „Nema cenu“, usmerenih na prevenciju raka dojke i prevenciju melanoma, Idea Marketi su zajedno sa građanima prikupili više od 1,5 miliona dinara, koji su donirani Društvu Srbije za borbu protiv raka i Udruženju pacijenata obolelih od melanoma. Ovaj rezultat pokazao je da dobro organizovana akcija, uz jasnu poruku i podršku potrošača, može da donese opipljivu korist zajednici. Upravo na temelju tog iskustva razvijen je i projekat „Bolje PIP nego RIP“, kao nastavak kontinuirane posvećenosti Idea Marketa unapređenju zdravstvenih kapaciteta i jačanju svesti o važnosti preventivnih pregleda.

Podizanjem svesti o važnosti redovnih pregleda, otvaranjem prostora za razgovor o muškom zdravlju i pružanjem konkretne podrške bolnicama, Idea Marketi potvrđuju da odgovorno poslovanje ima stvaran uticaj na kvalitet života ljudi u zajednici. Ovo je podsetnik da briga o zdravlju počinje informisanošću, a uspeh ovakvih inicijativa potvrđuje da se najjači rezultati postižu kada delujemo zajedno.





