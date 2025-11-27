Rodna kuća Slobode Mićalović nalazi se u Leskovcu, baš OVDE je odrasla (foto)

Rodna kuća Slobode Mićalović nalazi se u Leskovcu
Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković sa ćerkama Milom i Verom uskoro menjaju adresu prebivališta, prenose domaći mediji. Glumački par koji je godinama živeo na Novom Beogradu odlučio je da im je potreban veći životni prostor, a idealnu nekretninu su već pronašli.
Njih dvoje su kupili stan u zgradi starije gradnje, ali sa odličnom lokacijom. Imaju pogled na Dunav, parkovi su okolo, sve što je potrebno za idealan porodični život. Glumački par navodno je još pre godinu dana kupili stan u Zemunu s pogledom na Dunav. Ipak, iako je nekretnina kupljena tada, oni su tek sada odlučili da se presele i započnu život u novom stanu.
Kako izgleda rodna kuća Slobode Mićalović?
Kao što je već poznato, tri sestre Mićalović odrasle su u Leskovcu okružene harmonijom i ljubavlju, pa se tako i dan-danas trude da sve bitne porodične datume i praznike provedu na jugu Srbije. Nema lepšeg povoda za porodično okupljanje od Božića. Svi volimo da se tih svečanih dana vratimo starim, dobro poznatim mestima, mestima gde smo proveli detinjstvo, mestima koja su uvek puna ljubavi i topline, ali i lepih uspomena. Baš za praznike, ta mesta umeju da ožive.
Dragana je pre nekoliko godina pratiocima na Instagramu nakratko odškrinula vrata tog kutka kojem se uvek rado vraća, posebno tokom ovog perioda godine tradicionalno vezanog za one koje najviše volimo.
Na jednoj od fotografija videli smo prazničnu trpezu sa pogačom, žitom, kadionicom... Iz pozadine dopire divna duhovna muzika, a slika - samo što ne progovori.
I druga fotografija je mala bajka. Jedan zid krase ikone, a heklani stolnjak na stolu budi nostalgiju. Tu su bile i šarena šolja, voće, božićne poslastice, ali i domaća rakija.
Posebno mesto u dnevnoj sobi pripada klaviru. Tu su brojne fotografije, kao i portret na kojem prepoznajemo Slobodu i Vojina Ćetkovića. Jedna velika, složna i srećna porodica. I ambijent koji zrači toplinom i mirom.
