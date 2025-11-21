Danas počinje Vinska vizija: Četiri dana najboljeg vina i hrane na jednom mestu

Vinska vizija Otvorenog Balkana 2025 sprema najveće izdanje do sada — sajam koji je u samo četiri godine postao obavezna stanica vinskih ljubitelja i profesionalaca ponovo otvara kapije od 22. do 25. novembra na Beogradskom sajmu. Ove godine, manifestacija donosi još snažniju selekciju izlagača, proširene degustacione zone, vrhunske radionice, masterklas programe, premijum selekciju rakija, gastronomske prezentacije i specijalni italijanski sektor posvećen najboljim vinskim i gastronomskim tradicijama Italije.

Četvrto izdanje sajma okupiće 535 izlagača iz 34 zemlje. Tokom četiri dana održaće se više od 30 radionica i master-klasova, veliki broj edukacija i panela, kao i preko 1.500 poslovnih sastanaka na B2B platformi koja omogućava direktno povezivanje proizvođača sa tržištima širom sveta.

Sajam Vinska vizija se pozicionirao kao regionalni centar industrije — mesto gde se spajaju tržišta i ljudi. Ono što ga izdvaja je koncentracija kvaliteta i mogućnosti: stotine pažljivo odabranih etiketa vina, rakija i autentičnih gastronomskih proizvoda, predavači svetskog nivoa, susreti koji otvaraju nova tržišta i razmena znanja koja oblikuje budućnost sektora.

Pored izložbenog dela, ove godine pažljivo biran program donosi posebnu dinamiku sajma od prvog do poslednjeg dana. U program su uvrštene i posebne radionice koje donose najaktuelnije teme, trendove i ekskluzivne degustacije — od najvećih vinskih otkrića Balkana po oceni Decanter magazina, preko velikih šardonea Srbije, do rakijskih regiona Srbije i evolucije rakije.

U okviru sajma biće predstavljena i manifestacija Food Vision, koja okuplja 35 izlagača iz oblasti gastronomije, kao i tri takmičarske kategorije za mlade kuvare od 16 do 25 godina. Posebne zone ovog segmenta donose autentične ukuse juga Srbije, sireve i med istočne Srbije, kao i prezentacije savremenog pristupa regionalnoj kuhinji.

Takođe, u nedelju će biti predstavljeni i zvanični rezultati takmičenja Rakija Trophy, koji donosi izbor najboljih destilata Balkana, zajedno sa proglašenjem najboljih vina Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

Nekoliko tematskih zona i posebnih prezentacija tokom sajma rezervisani su za ljubitelje vina, rakije i gastronomije Srbije, kao i sveta. Najznačajniji deo sajma biće u nedelju od 14 do 17 časova, kada će biti proglašena najbolja vina i rakije Balkana.

Detaljan program sajma:

Subota, 22. novembar

13:00 Otvaranje kapija — prvi susret sa najboljima iz regiona

Degustacije, prezentacije i specijalni programi tokom celog dana

20:00 Zatvaranje dana

Nedelja, 23. novembar

12:00–18:00 B2B segment: regionalni susreti profesionalaca

12:00–20:00 Wine Masterclass

14:00 Wine Trophy – vrhunska vina na testu

16:00 Rakija Trophy – izbor najboljih destilata

20:00 Zatvaranje dana

Ponedeljak, 24. novembar

12:00–18:00 B2B segment

12:00–20:00 Wine Masterclass

Dan fokusiran na stručne susrete, industrijske trendove i tematske degustacije

20:00 Zatvaranje dana

Utorak, 25. novembar

16:00 Ceremonija zatvaranja

17:00 Food – Young Chef Awards i završna ceremonija

Završni specijalni program sa posebnim momentima

Vinska vizija Otvorenog Balkana 2025 dolazi sa jasnom ambicijom: da pokaže kako region može da stvara, utiče i predvodi. U isto vreme, događaj ostaje otvoren i pristupačan široj publici — mesto gde svi koji vole vino, rakiju i gastronomiju mogu da iskuse najbolje što Balkan, ali i svet, imaju da ponude.

Ovo nije samo sajam. Ovo je platforma, festival, mesto okupljanja u dobrom društvu i prozor u budućnost regionalne vinske, rakijske i gastronomske scene.

UFI Approved Event – globalna potvrda kvaliteta

Sajam vina, rakija, hrane i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana zvanično je stekao status „UFI Approved Event“, koji dodeljuje UFI – Globalno udruženje sajamske industrije i najznačajnija svetska organizacija u ovoj oblasti.

Oznaka „UFI Approved Event“ predstavlja globalno priznatu garanciju kvaliteta i dodeljuje se sajmovima koji ispunjavaju jasno definisane međunarodne standarde, uz obaveznu nezavisnu reviziju ključnih pokazatelja - od ukupne izložbene površine, preko broja izlagača, do broja posetilaca i poseta.

Vidimo se na Vinskoj viziji!





