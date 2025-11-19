UniCredit Banka vam omogućava pristup ekskluzivnoj pretprodaji ulaznica za koncerte Deep Purple i Lenny-ja Kravitz-a

UniCredit Banka, u saradnji sa eFinity vodećom online platformom za kupovinu ulaznica, vam daje priliku da prvi obezbedite svoje mesto na predstojećim koncertima u organizaciji Skymusic-a: Lenny-ja Kravitz-a koji se održava 17. juna 2026, na Ušću, kao i legendarne grupe Deep Purple, 10. oktobra 2026, u Beogradskoj Areni.
Pretprodaja ulaznica za koncerte ekskluzivno je omogućena samo za klijente UniCredit Banke i sve one koji to postanu. Više detalja na linku: https://www.unicreditbank.rs/rs/pi/presale.html.
Početak rane kupovine ulaznica za koncert Deep Purple je 19. novembra 2025. i traje 48h. Kupovina ulaznica za koncert Lenny Kravitz-a biće omogućena 20. novembra 2025.
Ulaznice je moguće kupiti isključivo uz promo KOD, koji dobijaju svi zainteresovani klijenti UniCredit Banke. Budite brzi, jer su količine ograničene!
Važno je da znate da kupovina ulaznica za jedan koncert ne isključuje kupovinu za drugi.
Muzika pokreće sećanja i gradi uspomene koje se pamte. Zato UniCredit Banka ove jeseni pruža mogućnost svim ljubiteljima rok muzike da svoje uspomene stvaraju baš na rokerskim spektaklima! Budite u toku i saznajte zašto Muzika pokreće. Više na sajtu UniCredit Banke: https://www.unicreditbank.rs/rs/pi/muzika-pokrece-intro.html.
