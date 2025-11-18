Beogradski stan Ane Ivanović ni nalik kući u Austriji: Dominira prirodni materijal, spoj komfora i minimalizma

Ana Ivanović poslednjih dana boravila je u rodnom gradu uživajući sa najmilijima ali i u ludom provodu sa prijateljem i nekadašnjim kolegom Novakom Đokovićem.

Nakon što se u aprilu ove godine saznalo da je nekada prva teniserka sveta stavila tačku na devet godina dug brak sa Bastijanom Švajnštajgerom, ona je sve češće u Beogradu kod roditelja, ali i tu voli da se osami u njena četiri zida. Photo by Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup

I dok je porodični dom u Austriji redovno objavljivala na Instagramu, u beogradski stan Ane Ivanović još uvek makar virtuelno nismo imali prilike da kročimo. Ipak, sada je napravila presedan pa je objavila fotografiju iz dnevnog boravka koji, malo je reći, oduzima dah.

Mnogima je za oko odmah zapao veliki televizor, na kojem je išao teniski meč u kojem je naša teniserka uživala, a enterijer u prostoru odisao je luksuzom. Zid je bio prekriven skupocenim kamenom, koji je davao dozu elegancije i prestiža čitavom prostoru u kojem su dominirale pastelne boje koje su pravi raj za oči.

Kao što znamo, Ana je ljubitelj minimalizma, kako u oblačenju tako i u životu i enterijeru. To je vidljivo i na ovom snimku, samo nekoliko vaza, jednostavnih detalja i cveće u čitavoj prostoriji govore u prilog ovoj činjenici.

Osim toga, vidi se da je Ani udobnost najbitnija, jer je nameštaj komforan, spreman da se na njemu provedu najlepši trenuci tokom dana, što Ana i radi sa svojom decom, Lukom, Leonom i Teom koji obožavaju da vreme provode u Beogradu jer znaju da im je tu sve dozvoljeno i za srpsku prestonicu ih vežu najlepše emocije.

Beogradski stan Ane Ivanović nalazi se u srcu prestonice, nedaleko od njenog porodičnog doma te mama Dragana redovno dolazi u posetu i pomoć mezimici dok Ana sa naslednicima boravi u Beogradu.





