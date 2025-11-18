Beogradski stan Ane Ivanović ni nalik kući u Austriji: Dominira prirodni materijal, spoj komfora i minimalizma

Ana Ivanović poslednjih dana boravila je u rodnom gradu uživajući sa najmilijima ali i u ludom provodu sa prijateljem i nekadašnjim kolegom Novakom Đokovićem.
Nakon što se u aprilu ove godine saznalo da je nekada prva teniserka sveta stavila tačku na devet godina dug brak sa Bastijanom Švajnštajgerom, ona je sve češće u Beogradu kod roditelja, ali i tu voli da se osami u njena četiri zida.
I dok je porodični dom u Austriji redovno objavljivala na Instagramu, u beogradski stan Ane Ivanović još uvek makar virtuelno nismo imali prilike da kročimo. Ipak, sada je napravila presedan pa je objavila fotografiju iz dnevnog boravka koji, malo je reći, oduzima dah.
Mnogima je za oko odmah zapao veliki televizor, na kojem je išao teniski meč u kojem je naša teniserka uživala, a enterijer u prostoru odisao je luksuzom. Zid je bio prekriven skupocenim kamenom, koji je davao dozu elegancije i prestiža čitavom prostoru u kojem su dominirale pastelne boje koje su pravi raj za oči.
Kao što znamo, Ana je ljubitelj minimalizma, kako u oblačenju tako i u životu i enterijeru. To je vidljivo i na ovom snimku, samo nekoliko vaza, jednostavnih detalja i cveće u čitavoj prostoriji govore u prilog ovoj činjenici.
Pročitajte Ana Ivanović se oglasila zvaničnim saopštenjem zbog kog su se mnogi potresli, udarac za udarcem
Osim toga, vidi se da je Ani udobnost najbitnija, jer je nameštaj komforan, spreman da se na njemu provedu najlepši trenuci tokom dana, što Ana i radi sa svojom decom, Lukom, Leonom i Teom koji obožavaju da vreme provode u Beogradu jer znaju da im je tu sve dozvoljeno i za srpsku prestonicu ih vežu najlepše emocije.
Beogradski stan Ane Ivanović nalazi se u srcu prestonice, nedaleko od njenog porodičnog doma te mama Dragana redovno dolazi u posetu i pomoć mezimici dok Ana sa naslednicima boravi u Beogradu.
Pročitajte još
LENNY KRAVITZ sledeće godine u BEOGRADU – Koncert zakazan za 17. JUN NA UŠĆU, ULAZNICE dostupne OD DANAS!
Leni Kravic sledeće godine u Beogradu
21/11/2025Saznajte više
DRUGI DANI ERMITAŽA U SRBIJI BIĆE POSVEĆENI CARU PETRU VELIKOM I ODNOSIMA IZMEĐU RUSA I SRBA U VREME NjEGOVE VLADAVINE
Dana Ermitaža u Srbiji
20/11/2025Saznajte više
Roland Nemet govori o tome koliko se kvalitet namirnica promenio i kako je put ozdravljenja moguć uz poštovanje prirodnih zakona
Roland Nemet govori o tome koliko se kvalitet namirnica promenio i kako je put ozdravljenja moguć uz poštovanje prirodnih zakona
19/11/2025Saznajte više
UniCredit Banka vam omogućava pristup ekskluzivnoj pretprodaji ulaznica za koncerte Deep Purple i Lenny-ja Kravitz-a
UniCredit Banka, u saradnji sa eFinity vodećom online platformom za kupovinu ulaznica, vam daje priliku da prvi obezbedite svoje mesto na predstojećim koncertima u organizaciji Skymusic-a
19/11/2025Saznajte više
Trenirala plivanje i tenis, pa otkrila za šta je zapravo talentovana: U ovome je tajna vitke linije Milene Radulović
Milena Radulović godinama se bavi jogom
19/11/2025Saznajte više
Snežno bele obale, svesni luksuz i beskrajna avantura u Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa
Snežno bele obale, svesni luksuz i beskrajna avantura u Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa
18/11/2025Saznajte više
Komentari (0)