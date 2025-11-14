SENIDAH - JEDNA OD NAJVEĆIH REGIONALNIH ZVEZDA STIŽE U PLAVU DVORANU SAVA CENTRA!

Beograd će uskoro doživeti muzički spektakl koji se pamti - Senidah najavljuje svoj ekskluzivni koncert u Plavoj dvorani Sava Centra 22. maja 2026. godine, prostoru koji je oduvek bio sinonim za vrhunske nastupe i neponovljive emocije.

Jedna od najvećih i najautentičnijih regionalnih zvezda odlučila je da upravo u ovom ambijentu upriliči bliski susret sa publikom koja je od prvog dana obožava. Ovo nije samo koncert - ovo je bliski susret umetnice i publike, spoj energije, emocija i vizuelnog identiteta koji je obeležio novu eru regionalne muzičke scene. Dušan Petrović

Njena harizma, moćan glas i jedinstvena muzikalnost dobiće potpuno novu snagu na sceni Plave dvorane - prostoru na kome su kroz decenije muzički velikani pokazivali svoja najbolja izdanja. Senidah će publici prirediti poseban, drugačiji koncert, kakav do sada nije viđen u njenoj karijeri - konceptualno i produkcijski osmišljen kao intenzivno, emotivno i vizuelno iskustvo.

Publika će imati priliku da uživa u njenim najvećim hitovima - od pesama koje su je proslavile, poput „Slađana“, „Mišići“, „Bez tebe“, „Replay“ i „100%“, do energičnih numera kao što su „Balkanka“, „Dva prsta“, „Za tebe“ i „Behute“, ali i u posebnim, iznenađujućim aranžmanima koji će ovu noć učiniti nezaboravnom.

Publiku očekuje noć koja prevazilazi žanrove, u kojoj se urbano i senzualno prepliću, a Senidah će još jednom pokazati zašto je ikonа savremenog zvuka Balkana.

Organizator koncert je Blaško Music i agencija S Music, sestrinska agencija regionalnog lidera u organizaciji koncerata Travel 4 Fun, a ulaznice su u prodaji na Efinity platformi putem linka eFinity tickets i na svim Efinity prodajnim mestima.





