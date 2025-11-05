“AFTER АФТЕР” - predstava koja poništava tabu o muškom mentalnom zdravlju

O muškom mentalnom zdravlju se retko govori. U društvu koje muškarce uči da ćute, da potiskuju emocije i ne pokazuju slabost, ranjivost se i dalje doživljava kao nešto što treba sakriti. Strah od osude, pritisak da se bude „jak“ i norme koje ne ostavljaju prostor za iskrenost stvaraju tišinu u kojoj mnogi muškarci ostaju sami sa sobom.

Iz te tišine nastaje predstava „AFTER АФТЕР“ - interaktivna društveno angažovana monodrama koja otvara prostor za dijalog o onome što se predugo prećutkuje. Predstava se bavi temama muškog mentalnog zdravlja, suicida i načina na koji društvo i mediji oblikuju sliku muške ranjivosti, pozivajući publiku da se suoči s onim što često ostaje neizgovoreno. Promo

Premijera u Novom Sadu biće održana 12. novembra 2025. u 19 časova u SKUP-u, dok će beogradska premijera uslediti 14. novembra u 19 časova na sceni “Kult” Teatra Vuk. Ulaz na novosadsku premijeru je besplatan uz rezervaciju putem mejla [email protected], dok se ulaznice za beogradsku premijeru mogu kupiti na sajtu bilet.teatarvuk.rs.

„AFTER АФТЕР“ je više od pozorišnog komada, to je umetnički i društveni gest koji podseća da razgovor o mentalnom zdravlju ne treba da bude privilegija, već potreba. Kroz snažan scenski izraz i interakciju s publikom, predstava briše granicu između ličnog i kolektivnog iskustva.

Projekat je podržan od strane programa “Kreativna Evropa”, u saradnji sa NVO “Kulturanova” iz Novog Sada, kroz projekat “Universal Art Design” (inkluzivno pozorište, dostupno svima), kao i humanitarne fondacije “Budimir Boško Kostić” pod pokroviteljstvom Raiffeisen Banke.

„AFTER АФТЕР“ je jedna od svega četiri predstave iz Srbije koje su na javnom konkursu zadovoljile umetničke, kvalitativne i inkluzivne kriterijume i time dobile finansijsku podršku.

Posebna vrednost predstave leži u inkluzivnosti, dostupna je i publici sa oštećenim sluhom, jer se znakovni jezik koristi kao deo scenskog izraza, čineći je dostupnom svima.

Režiju potpisuje Tanasije Ćakić, koji u svom radu istražuje granice između ličnog i društvenog, između stvarnog i izvedenog. Kako ističe u razgovoru za Danas, predstava je nastala iz potrebe da se o muškom mentalnom zdravlju govori „bez patetike i predrasuda, ali sa iskrenošću i razumevanjem“.

Nakon premijera, predstava nastavlja svoj pozorišni život kroz redovna mesečna igranja u Teatru Vuk, dok se dodatni sadržaji i podaci o temi mogu pratiti na Instagram stranici @after___after.

Promo





