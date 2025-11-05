Živim svoj život: prvi Lisca Woman Summit inspirisao žene da budu autentične

U Beogradu je održan prvi Lisca Woman Summit, događaj posvećen savremenoj ženi, njenom telu, identitetu i autentičnosti. Pod temom „Živim svoj život“, Lisca je još jednom pokazala da je mnogo više od brenda – to je zajednica žena koje se međusobno inspirišu, podržavaju i ohrabruju da budu ono što zaista jesu. Promo

Samit je okupio brojne stručnjake, influensere i javne ličnosti kroz tri tematska panela. Tokom prvog panela pod nazivom „Zdravlje i telo: Briga o sebi je snaga“, o važnosti fizičkog i mentalnog zdravlja govorile su Ana Dornik, dr Aleksandra Radosavljević, prim. dr Dejana Milojević i dr Tanja Radenkov Medenica, dok je razgovor moderirala novinarka Bojana Kesić. Panel je bio posvećen ženskom zdravlju kroz različite životne faze, sa fokusom na hormonalni balans, negu kože i estetsku medicinu. Posebnu pažnju izazvala je emotivna priča Ane Dornik o iskustvu borbe protiv raka dojke i značaju preventivnih pregleda, u okviru Liscine inicijative „Srcem za srce“, čime je još jednom istaknuto da briga o sebi nije luksuz, već izraz poštovanja prema sopstvenom telu.

Drugi panel, pod nazivom „Moda i identitet: Stil sa stavom“, moderirala je novinarka Marina Kotevski, a učesnici su bili Barbara Pungerčič Puntar, direktorka marketinga Lisce, Suzana Perić i Jovana Petković, modne kreatorke, kao i Stevan Radivojević, frizer. Razgovaralo se o modi kao izrazu autentičnosti i unutrašnje energije žene, uz poruku da moda nije samo trend, već emocija koju nosimo – produžetak naše lične priče i načina na koji doživljavamo sebe. Promo

Treći panel, „Influenseri i vizuelni identitet: Tvoja priča je dovoljna“, moderirala je influenserka Marija Lakić iz udruženja Heroine, a u diskusiji su učestvovali influenseri Stanko Budimkić i Tijana Milutinović, modni kreator Nemanja Pantelić i novinarka Kristina Radenković. Razgovor je bio posvećen autentičnosti u digitalnom svetu – iskrenosti, ranjivosti i odgovornosti javnih ličnosti koje svojim primerom inspirišu druge žene da se osećaju dovoljno dobre upravo takve kakve jesu. Promo

Završnica događaja pripala je modnoj reviji Suzane Perić x Lisca, koja je oduševila publiku savremenim i elegantnim konceptom. Revija je prikazala kako se sofisticirani Liscini komadi mogu lako uklopiti u svakodnevni poslovni stil – uz sakoe, košulje i blejzere – stvarajući moderan i samouveren izgled žene koja zna ko je. Kroz koncept „day-to-night“, pokazano je kako se ista kombinacija može jednostavno transformisati iz poslovnog sastanka u večernji izlazak, uz minimalne promene i mnogo stila. Taj prelaz iz dana u noć simbolično je zaokružio poruku samita – slobodu žene da bude svoja u svakoj ulozi i u svakom trenutku.

Lisca Woman Summit potvrdio je svoj status kao novi prostor inspiracije, dijaloga i podrške među ženama koje žive svoj život – sa stavom, svesno i u skladu sa sobom.





