PONOVO REDOVI ZA JAKOVA: Beograd u znaku mlade muzičke zvezde čiji se koncerti u Sava Centru čekaju sa nestrpljenjem

Fenomen mladog pevača Jakova Jozinovića ne prestaje da iznenađuje - još jedan njegov koncert u Sava Centru rasprodat je rekordnom brzinom!

Nastup zakazan za 31. mart 2026. u Plavoj dvorani Sava Centra već je rasprodat u roku od dvadeset minuta, dok su se od ranih jutarnjih sati formirali redovi ispred prodajnih mesta Efinity i Ticket Vision.

Jakov tako nastavlja impresivnu seriju uspeha, a interesovanje publike pokazuje da Beograd sa nestrpljenjem čeka svaki njegov novi nastup. U planu su novi datumi koncerata, a mlada zvezda već priprema i nove pesme koje će premijerno izvesti upravo pred beogradskom publikom.

Publika koja nije uspela da obezbedi karte ovoga puta, može da očekuje nove datume koji će uskoro biti objavljeni na zvaničnim kanalima Sava Centra i Jakova Jozinovića.

Organizator koncerta je produkcija Kamarad, dok se ulaznice prodaju na blagajnama Efinity i Ticket Vision-a.

