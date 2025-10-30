Moxy Belgrade – mesto gde se duh Beograda slavi sa stilom

U samom srcu Vračara, u predivnoj Njegoševoj ulici, okružen krošnjama drveća, nalazi se Moxy Belgrade – prvi Moxy hotel u Srbiji i na Balkanu, deo čuvenog Marriott lanca. Iako pripada globalnom brendu poznatom po modernom, razigranom duhu, ovaj hotel ima dušu pravog Beograda. Svaki njegov kutak odiše lokalnim šarmom.
Za dizajn enterijera zaslužan je domaći arhitektonski studio koji je spojio industrijski stil Moxy brenda sa beogradskim modernizmom. Murali mladih umetnika, originalni detalji i atmosfera čine da svaki gost odmah oseti dobrodošlicu i kreativni puls grada.
Proslave koje se pamte – i koje nisu klasične
Moxy Belgrade nije klasičan hotel. Samim tim, i prosleve u njemu su potpuno drugačije. Bilo da planirate venčanje, rođendan, krštenje, korporativnu zabavu ili nezaboravan Sweet 16 - ovde svaka ideja dobija svoju personalizovanu realizaciju.
Dve multifunkcionalne sale lako se prilagođavaju svakom tipu događaja – u jednom trenutku moderan konferencijski prostor, u sledećem mesto ispunjeno muzikom, svetlom i osmesima, a po potrebi i amfiteatar za dečiju pedstavu. Iskusna Moxy posada brine da svaki detalj bude baš po meri gosta, kako bi svaka proslava bila jedinstveno iskustvo.
Posebna prednost hotela je što je ceo prostor nepušački, što garantuje prijatnu, svežu i mirisnu atmosferu, dok je prostrana terasa savršeno mesto za predah, nazdravljanje i druženje pod otvorenim nebom.
Ukus, energija i dobar vajb
Ovde se uživa svim čulima – u pažljivo pripremljenoj hrani, piću koje pokreće dobro raspoloženje, signature koktelima i atmosferi koja spaja eleganciju i opuštenost. Svaka proslava u Moxy-ju ima svoj karakter, stil i kulinarsku priču, tako da čak i najzahtevniji gosti mogu da uživaju u nečemu što se pamti!
Moxy – duh zabave u srcu Beograda
Od trenutka kada kročite u prostor pa do poslednjeg plesa, osećaćete razigrani duh autentičnog Beograda. Ako tražite nešto više od klasične proslave, mesto koje kombinuje stil, atmosferu i vrhunsku organizaciju – Moxy Belgrade je prava adresa!
